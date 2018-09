Meer dan 100 doden door scheepsramp in het noorden van Tanzania

Bij een scheepsramp op het Victoriameer in het noorden van Tanzania zijn donderdag meer dan honderd mensen om het leven gekomen, zo melden de staatsmedia van Tanzania. Het dodental zal vermoedelijk nog verder oplopen.

Vissers op het Victoriameer. Foto EPA

Het onderzoek en de reddingsoperaties zijn momenteel nog in volle gang. Het aantal vermisten is onbekend, maar gevreesd wordt dat het om honderden mensen gaat. In ieder geval zevenendertig mensen konden gered worden.

Lokale autoriteiten vertelden de BBC dat er meer dan vierhonderd mensen aan boord van de veerboot waren. Het schip, dat ook goederen vervoerde, was daarmee overbelast. Volgens een Tanzaniaanse krant, The Citizen, was de veerboot berekend op hooguit honderd opvarenden.

De exploitant van de MV Nyerere meldde dat het schip kapseisde kort na het verlaten van een haven in het district Ukerewe. Ooggetuigen zeiden tegen The Citizen dat vissersschepen te hulp kwamen toen de reddingsdiensten nog niet ter plekke waren. De reddingsoperatie werd tijdelijk gestaakt toen de avond aanbrak.

Ongelukken met overvolle schepen komen vaker voor op Afrika’s grootste meer. In 1996 overleefden meer dan achthonderd mensen een scheepsramp niet. In 2012 kwamen voor de kust van Tanzania 145 mensen om het leven toen een schip zonk.