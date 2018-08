Meer dan 100 doden door aanval Taliban op Afghaanse stad. ‘Ghazni is een spookstad geworden’

Bij hevige gevechten tussen regeringstroepen en de Taliban in de Afghaanse stad Ghazni zijn ten minste 120 militairen, politiemensen en burgers om het leven gekomen. De Afghaanse regering zei maandagmiddag dat haar troepen ‘de totale controle over de stad hebben’, na een vier dagen durende strijd.

De VN-missie in Afghanistan schetste een somber beeld van de situatie in de stad, waaruit maar weinig berichten kwamen omdat mobiele netwerken niet functioneren. Volgens de VN ontvluchtten honderden burgers Ghazni. Anderen durfden dat niet aan omdat de uitvalswegen bezaaid zouden zijn met mijnen. Het belangrijkste ziekenhuis kampt met een gebrek aan medicijnen en veel gewonden konden de afgelopen dagen door de gevechten niet naar het hospitaal worden gebracht. Blijkens schaarse beelden van de Afghaanse tv-zender Tolo News hebben de Taliban ook enorme schade aangericht in het historische centrum van de stad, die meer dan een kwart miljoen inwoners telt. Een gevluchte inwoner zei tegen persbureau AP dat Ghazni ‘een spookstad’ is geworden.

Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan zijn meer dan 140 Talibanstrijders gedood, de Afghaanse regering noemde een dodental van bijna 200. De Amerikanen steunden de Afghaanse troepen met special forces en gevechtsvliegtuigen. Onder de gedode strijders bevinden zich Tsjetsjenen, Arabieren en Pakistani.

Zware tegenslag

De aanval door de Taliban begon vrijdag in alle vroegte, toen ze van vier kanten de strategisch gelegen stad binnenvielen. Door de stad loopt de weg van Kabul naar de zuidelijke provincies, de ‘bakermat’ van de Taliban. De Afghaanse autoriteiten waren verrast door het offensief; veel militairen en agenten zouden in de eerste uren van de strijd zijn omgekomen.

Ook de Amerikaanse legerleiding was niet voorbereid. In maart van dit jaar voorspelde de hoogste militair in het land, generaal John Nicholson, dat de Taliban geen steden meer zouden aanvallen. Hij verwachtte dat de strijders hun toevlucht zouden nemen tot zelfmoordaanslagen en het vermoorden van hoogwaardigheidsbekleders.

De aanval op Ghazni is een zware tegenslag voor de Afghaanse autoriteiten. Ze hadden hoop geput uit een driedaags staakt-het-vuren dat in juni werd afgesproken met de Taliban.

Het oplaaiende geweld werpt ook een schaduw over de voorbereiding van de parlementsverkiezingen, die later dit jaar worden gehouden. Het was al duidelijk dat, gezien de veiligheidssituatie in de provincie Ghazni, de verkiezingen daar niet zouden doorgaan. Ook andere delen van het land zijn te onveilig voor een gang naar de stembus.

Waarnemers menen dat de Taliban met het offensief in Ghazni hun positie willen versterken met het oog op eventuele vredesbesprekingen met de Amerikanen. De Taliban weigeren onderhandelingen met de machthebbers in Kabul die zij beschouwen als ‘marionetten’ van de VS. Volgens de Taliban zijn er al verkennende gesprekken met een Amerikaanse topfunctionaris geweest in Qatar. De VS wilden dat bevestigen noch ontkennen.