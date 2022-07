Meer corona gemeld na Nijmeegse Vierdaagse, in de rest van Nederland lijkt de piek voorbij

De GGD Gelderland-Zuid meldde afgelopen week meer positieve coronatesten na de Vierdaagse en de bijbehorende feesten. Beeld ANP

Nederland lijkt over besmettingspiek van de huidige golf heen te zijn

Voor de tweede week op rij daalt het aantal gemelde besmettingen. Afgelopen week kregen dagelijks gemiddeld 4.000 Nederlanders een positieve testuitslag, ruim een kwart minder dan de week daarvoor. De huidige coronagolf lijkt over de piek heen te zijn. Ook het aantal virusdeeltjes in het riool neemt licht af, maar aangezien besmette personen nog geruime tijd het coronavirus kunnen blijven uitscheiden, kan het even duren voor hier een duidelijke daling te zien is. Het kleinere aantal positieve testen kan volgens het RIVM deels komen doordat veel Nederlanders op vakantie zijn, maar ook in de verpleeghuizen stabiliseert het aantal gemelde besmettingen, en worden op minder locaties nieuwe uitbraken gerapporteerd. Die cijfers zullen, aldus het RIVM, niet of nauwelijks worden beïnvloed door de vakantieperioden.

Vierdaagse-uitbraak

Niet overal in Nederland dalen de cijfers: de GGD Gelderland-Zuid zag juist meer positieve testen na de Vierdaagse en de bijbehorende feesten. Een deel van de positief getesten zal van buiten de regio komen, maar ook onder inwoners van Nijmegen neemt het aantal meldingen toe. Daar zijn de afgelopen week 665 positieve testen gemeld, 374 per 100 duizend inwoners. Alleen in het nabijgelegen Beuningen zijn relatief meer besmettingen gemeld. Het landelijk gemiddelde is 164 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners.

Ziekenhuisbezetting redelijk stabiel, hoog in vergelijking met vorige zomers

Na een snelle toename sinds begin juni is de ziekenhuisbezetting de laatste week redelijk stabiel gebleven. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.046 patiënten die besmet zijn met corona, dit is hoog in vergelijking met vorige zomers. Vorig jaar lagen er eind juli minder dan 500 covidpatiënten op de verpleegafdeling. Op de intensive care is het beeld heel anders, daar schommelt het aantal covidpatiënten de afgelopen maand rond de 40, veel minder dan de 140 ic-patiënten van precies een jaar geleden. Dagelijks worden ruim 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. De meerderheid komt vanwege (onder andere) covidsymptomen in het ziekenhuis terecht. Een kwart tot eenderde van de besmette patiënten is voor een andere aandoening opgenomen en test dan ‘toevallig’ positief.