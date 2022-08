Meer burgers komen in financiële problemen na nieuwe, extreme stijging gasprijs

Twee studenten in Rotterdam in hun woning uit 1930. Het huis is niet goed geïsoleerd. Vanwege de huidige hoge energierekening zijn er studenten vertrokken uit het huis. Beeld Arie Kievit

Energiebedrijven merken dat burgers meer en meer moeite krijgen de rekening te betalen. ‘We zien sinds kort dat automatische incasso’s vaker afketsen’, zegt een woordvoerder van Eneco. ‘Ook stijgt het aantal mensen in een incassotraject.’

Doordat Rusland de gastoevoer naar Duitsland afknijpt, is de gasprijs op de handelsmarkt opgelopen van 90 euro in juni naar ruim 200 euro nu. Huishoudens zullen deze verdere stijging terugzien op hun maandelijkse afrekening. Zeker nu steeds minder Nederlanders een vast energiecontract hebben, met doorgaans veel lagere prijzen, krijgen grote groepen te maken met de nieuwe, veel hogere prijzen.

Eneco kan niet zeggen hoe veel de energierekening stijgt als klanten uit een vast contract komen en naar een variabel contract gaan, omdat de hoogte afhangt van veel factoren, zoals gezinssamenstelling en de mate waarin een woning is geïsoleerd. ‘Maar we merken dat veel klanten die uit een vast contract komen, schrikken van hun nieuwe bedrag.’ Concurrent Vattenfall liet onlangs aan Het Financieele Dagblad weten dat een stijging van 150 euro naar 550 euro per maand begin 2023 niet uitzonderlijk zal zijn.

Stresstest energieprijzen

Dat voor veel huishoudens de hoge prijzen problematisch kunnen worden, blijkt uit een zogenoemde stresstest die het Centraal Planbureau afgelopen juni heeft gedaan. Daarin werd gekeken hoeveel Nederlanders in financiële problemen komen bij twee scenario’s. In het eerste zijn de energieprijzen drie keer zo hoog als begin 2021, in het tweede ‘donkere’ scenario is de energieprijs zeven keer zo hoog.

Nu de gasprijs zich lijkt te hebben genesteld boven de 200 euro per megawattuur dreigt het donkere scenario steeds dichterbij te komen. De energielasten zijn dan zo hoog dat ruim 100 duizend huishoudens gemiddeld 500 euro per maand tekortkomen. Toezichthouder ACM zegt binnenkort te kunnen melden hoeveel huishoudens nu nog een vast energiecontract hebben.

De stijging van de gasprijs is niet een-op-een verbonden met de energierekening, omdat meer factoren een rol spelen en sommige een dempende werking hebben, zoals de recente btw-verlaging. Maar, waarschuwt het planbureau, het gaat niet alleen om energie, de kosten stijgen ook doordat voedsel en bijvoorbeeld kleding duurder worden, al is daar sprake van enig na-ijleffect.

Een aantal maatregelen die het kabinet genomen heeft, verlichten de problemen maar beperkt of voor een selecte groep, zoals de recente accijnsverlaging op brandstof. Daarvan profiteren vooral hogere inkomens, omdat die vaak meer autokilometers afleggen. De laagste inkomens hebben wel baat bij de energietoeslag.

Niettemin vallen de zwaarste klappen ‘aan de onderkant’, zoals het CPB-rapport meldt. Bij economische tegenwind krijgt deze groep het altijd het zwaarst te verduren; bij de pandemie was dat zo en nu weer.

Problemen met buffer opbouwen

Mensen onderaan de inkomensladder hebben vaak geen mogelijkheid een buffer op te bouwen, omdat ze te weinig inkomen hebben. Als het al lukt te sparen of vermogen op te bouwen, moeten bijvoorbeeld burgers in de bijstand hun buffer inleveren. Of ze komen al niet in de bijstand terecht, omdat ze eerst hun reserves moeten opeten. Daardoor kunnen ze tegenvallers zoals die zich nu voordoen niet opvangen.

Nederlanders met een hoger inkomen zingen het gemiddeld een jaar uit met hun spaargeld, aldus het CPB-onderzoek. Pas daarna moet deze groep zijn bestedingen drastisch gaan aanpassen. Het CPB pleit daarom voor maatregelen die met name de kwetsbaarste Nederlanders helpen, zoals het verhogen van de bijstandsuitkering en het minimumloon. Ook zouden mensen met een uitkering of toeslag in staat gesteld moeten worden financiële buffers aan te leggen, zonder dat hun uitkering wordt gekort.