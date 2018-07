Meer boetes voor asociaal gedrag in het verkeer

Het aantal boetes voor asociaal gedrag in het verkeer is de laatste jaren flink toegenomen. Tussen 2015 en 2017 steeg het aantal bekeuringen voor rechts inhalen, over een verdrijvingsvlak rijden, parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, inhalen of doorrijden op een zebrapad en onnodig de vluchtstrook gebruiken met 29 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de instantie die de boetes int. Waar er in 2015 nog 19.663 boetes werden uitgedeeld voor bovengenoemde overtredingen, waren dat er in 2017 25.471. Dat betekent een stijging van bijna 30 procent.

Over de eerste vijf maanden van 2018 zijn er al 13.662 bekeuringen uitgedeeld. Als die trend zich de komende maanden doorzet, komt dat in 2018 neer op een kleine 33.000 bekeuringen. Vergeleken met 2015 zou dat een toename van ruim 66 procent betekenen.

‘We zijn actiever als het gaat om VARAS-feiten’, zegt Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider Verkeer bij de politie. ‘Die afkorting staat voor veelplegers asociale gedragingen, afleiding, rood licht, alcohol en snelheid. Daar concentreren we ons op. We zien daarbij dat een relatief kleine groep, de veelplegers, verantwoordelijk is voor het grootste deel van het asociale rijgedrag.’

Onterecht parkeren werd in 2017 veruit het meest bekeurd: 12.731 keer. Dat is iets meer dan in 2015, toen hiervoor 12.563 keer een bon werd uitgedeeld. De andere overtredingen zorgen vooral voor de stijging in het aantal bekeuringen. Het rijden over een verdrijvingsvlak werd bijna dubbel zo vaak beboet in 2017: 2.798 keer om 1.438 boetes in 2015.