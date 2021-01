Meer besmettingen, meer opnamen: tweede coronagolf overtreft de eerste

Op een basisschool in Bergschenhoek was eind vorige maand een uitbraak met de ‘Britse variant’ van corona. Eerder leken kinderen nauwelijks vatbaar voor corona, maar deze nieuwe variant lijkt zich ook onder hen te verspreiden. Beeld ANP

Meer patiënten belanden op IC

In de tweede golf zijn al veel meer patiënten op de intensive care beland dan tijdens de eerste golf. Tot aan de zomer behandelden de ziekenhuizen 2.741 ic-patiënten, sindsdien staat de teller al op bijna vierduizend.

Deze patiënten zijn over een langere periode uitgesmeerd, de druk op de intensive care is nooit meer in de buurt gekomen van de ruim 1.400 bezette bedden in april 2020.

De behandeling op de intensive care is iets verbeterd, waardoor een deel van de patiënten korter op de ic ligt en er iets minder bedden nodig zijn.

Een aanzienlijk deel van de patiënten op de intensive care komt daar echter nog altijd te overlijden. Waar tot 1 juli 868 patiënten op de intensive care stierven, zijn sinds die datum al 1.130 sterfgevallen op de ic.

Op gewone ziekenhuisafdeling veel drukker

Op de gewone verpleegafdelingen van het ziekenhuis is het contrast tussen de eerste en tweede golf nog veel groter. In de eerste golf waren er 11.070 klinische opnamen, vanaf de zomer ruim twee keer zoveel (23.670). Dit komt vermoedelijk omdat met nieuwe behandelmethoden soms kan worden voorkomen dat een ernstig zieke patiënt naar de intensive care moet worden overgebracht.

Vooral oudere patiënten (boven de 80 jaar) komen nog wel in het ziekenhuis, maar worden niet vaak meer naar de intensive care doorgestuurd.

Ook in een gewoon ziekenhuisbed overlijdt een deel van de patiënten. Tot nog toe stierven 4.646 patiënten in een Nederlands ziekenhuis buiten de ic, van wie tweederde tijdens de tweede golf.

Net als in de eerste golf zijn de patiënten op de ic net wat jonger dan die op de reguliere afdelingen. De ic-patiënt is gemiddeld ongeveer 65, de doorsnee coronapatiënt elders in het ziekenhuis boven de 70.

Officiële sterfte is al hoger, oversterfte bijna

Het aantal officieel gemelde coronadoden is sinds maandag het totaal van de eerste golf voorbij. Tijdens de eerste golf stonden 6.191 sterfgevallen te boek als corona-slachtoffers, terwijl in de tweede golf al 6.214 sterfgevallen zijn geteld.

Juist in de eerste golf werd weinig getest, en stierven veel mensen aan covid-19 die in eerste instantie niet als zodanig werden geregistreerd. De oversterfte (het verschil tussen het aantal doden en het verwachte aantal overledenen in dezelfde periode) was in de eerste golf dan ook nog hoger.

In de eerste golf stierven bijna 9 duizend mensen meer dan normaal voor de tijd van het jaar, in de tweede golf tot eind december al 6,7 duizend. Vorige week stierven zo’n 600 mensen meer dan verwacht, de week daarvoor ruim 700.

In dit tempo zal de oversterfte in de tweede golf eind januari de eerste golf overtreffen.

Verpleeghuizen zwaarder getroffen

De verpleeghuizen zijn in de tweede golf per saldo zwaarder getroffen dan tijdens de eerste golf. In meer dan een derde van de Nederlandse verpleeg­huizen is in de afgelopen maand minstens één nieuwe besmettingen gemeld. In totaal 856 verpleeghuizen, méér dan de 828 op het hoogtepunt van de eerste golf.

Daar komt nog bij dat het aantal besmette verpleeghuizen in het voorjaar flink overschat werd volgens het RIVM. Of een positief getest persoon in een verpleeghuis woont, wordt pas sinds 1 juli bijgehouden door de GGD’s. In werkelijkheid is het aantal besmette locaties nu dus al flink hoger dan toen.

Van de 6.273 verpleeghuisbewoners die stierven met een bevestigde covid-19-infectie, overleed meer dan de helft na de eerste golf. Bij de oversterfte is het beeld nog iets anders. Tot nog toe zijn er 8,6 duizend sterfgevallen meer dan verwacht in het verpleeghuis sinds het begin van de pandemie, waarvan 3,4 duizend in de tweede golf.