Meer besmettingen gemeld, ziekenhuiscijfers redelijk stabiel

Een XL priklocatie van de GGD in Breda. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Op de dag voor het Catshuisoverleg over mogelijke versoepelingen geven de dagelijkse cijfers een gemengd beeld. Het gevaar voor ‘code zwart’ in de ziekenhuizen lijkt voorlopig geweken, maar met 2.428 coronapatiënten is het nog steeds een stuk drukker dan half december, toen de huidige lockdown werd ingevoerd. Toen lagen er minder dan 2 duizend covid-patiënten in het ziekenhuis. Bij verpleeghuisbewoners en 80-plussers blijft het aantal gemelde besmettingen relatief laag, maar in de rest van de bevolking testen juist meer mensen positief dan vorige week.

De afgelopen week zijn gemiddeld 7.581 besmettingen per dag gemeld, ruim 12 procent meer dan de week daarvoor. Vorige week nam het aantal positieve testen nog met 6 procent af. Vandaag meldt het RIVM 8.336 besmettingen, gisteren 8.966. De hoge besmettingscijfers van de afgelopen dagen worden deels veroorzaakt door een storing van afgelopen woensdag, toen konden de GGD’s niet alle meldingen doorgeven. De weekcijfers geven daarom een beter beeld van de trend, maar ook daar is een stijging zichtbaar.

Hoewel in het hele land veel besmettingen worden gemeld, zien de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid deze week verreweg de meeste positieve testen, bijna 450 per 100 duizend inwoners. Het Nederlands gemiddelde is 304. In het noorden blijft het aantal positieve testen relatief laag, maar ook daar komen, met 162 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners in Groningen en 191 in Drenthe, de cijfers boven de grens voor het risiconiveau ‘Ernstig’. Vlieland is de enige gemeente waar het coronavirus de afgelopen week bij geen enkele inwoner is aangetroffen.

De stijgende besmettingscijfers lijken niet veroorzaakt te worden door veranderd testgedrag. De GGD’s hebben de afgelopen week gemiddeld 70,5 duizend mensen per dag getest, maar net iets meer dan de week daarvoor. Het percentage positief, het deel van de testen met een positieve uitslag, stijgt. In de week tot en met afgelopen donderdag, recentere cijfers zijn nog niet bekend, was 10,1 procent van de testen positief, de week daarvoor was dit 9,1 procent.

Op de intensive care liggen nu meer coronapatiënten dan vorige week, maar het aantal nieuwe ic-opnamen daalt. Op de verpleegafdelingen is het aantal nieuwe opnamen maar heel iets lager dan vorige week, maar zijn wel minder patiënten aanwezig. Door de gemiddeld langere behandelduur op de intensive care duurt het daar langer voordat minder nieuwe opnamen leiden tot een lager aantal patiënten. De situatie in de ziekenhuizen lijkt zich te stabiliseren, maar van een duidelijke afname is nog geen sprake. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 287 coronapatiënten opgenomen. Dit is 3 procent minder dan de week daarvoor. Vooral op de ic is het gemiddeld aantal opnamen deze week wat lager, dat daalde van 52 naar 47.

Het vaccineren gaat, met bijna 110 duizend prikken per dag, een stuk sneller dan voorheen. In totaal zijn nu bijna 4,4 miljoen doses vaccin toegediend. Dit zijn 25 doses per 100 inwoners, ongeveer evenveel als in Duitsland en België. Van alle vaccins die nu in Nederland worden gebruikt zijn 2 doses per persoon nodig.