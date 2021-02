Meer besmettingen gemeld, miljoenste vaccin toegediend

Protest op het Museumplein. Beeld Joris van Gennip

Meer positieve testen dan vorige week, stijging in vrijwel alle regio’s

De afgelopen week zijn 27.355 Nederlanders positief getest, 16 procent meer dan de week daarvoor. Het aantal meldingen per week per 100 duizend inwoners, één van de indicatoren voor mogelijke versoepeling, steeg in een week tijd van 135 naar 157. Op zondag meldde het RIVM 4.720 nieuwe besmettingen, op zaterdag 4.604.

Een deel van de stijging kan komen door de gesloten teststraten begin vorige week, op maandag en dinsdag werden toen weinig besmettingen gemeld. Maar ook als deze dagen niet worden meegeteld neemt het aantal meldingen met bijna 12 procent toe. In vrijwel alle veiligheidsregio’s stijgt het aantal meldingen. In Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Brabant-Zuidoost werden deze week meer dan 200 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld.

In heel Nederland is zo’n 10 procent van de testen positief, in Utrecht en Flevoland is dit percentage veel lager, minder dan 7 procent. Dit komt door massale testcampagnes in Bunschoten en Dronten.

Miljoen doses vaccin toegediend in Nederland

Op zondag is de miljoenste dosis coronavaccin toegediend in Nederland. Van alle vaccins die nu in Nederland worden gebruikt zijn twee doses nodig, ruim 150 duizend Nederlanders zijn volledig gevaccineerd. De afgelopen week zijn huisartsen gestart met het inenten van mensen tussen de 60 en de 64 en personen voor wie covid-19 een groot risico is. Dit zijn mensen met ernstig overgewicht en mensen met het syndroom van Down.

Na een langzame start loopt Nederland nog steeds wat achter op veel andere EU-landen. Met 5,7 vaccins per 100 inwoners is de vaccinatiegraad ongeveer even hoog als in België en Italië. Denemarken en Malta hebben, omgerekend naar inwonertal, de meeste prikken gezet.