Meer asfalt ten koste van 200 jaar oude bomen? D66 tegen kap Amelisweerd, maar minister kan over rechts

De A27 met rechts het natuurgebied Amelisweerd.

‘Een heilloze weg, een project waar niemand in de regio op zit te wachten.’ Rutger Schonis (D66) deed maandag niet bepaald zijn best om het te verbergen: wat zijn partij betreft hoeft die verbreding van de snelweg A27 (en een stuk A12) bij Utrecht niet. Juist nu Nederland went aan het thuiswerken moet een deel van het stadsbos Amelisweerd wijken voor stroken asfalt. En dan valt de verbreding ook nog 265 miljoen euro duurder uit dan begroot.

Eeuwenoude eiken

Schonis’ bijdrage zal goed zijn gevallen bij de ruim duizend mensen die zondag - op de fiets - in Utrecht protesteerden tegen de kap van een deel van hun bos. Toch is de kans levensgroot dat de eerste eeuwenoude eiken binnen afzienbare tijd tegen de vlakte gaan - dankzij een besluit van D66’s eigen kabinet.

Maandag debatteerde de Tweede Kamer van ’s ochtends tot ’s avonds over het kabinetsplan voor de infrastructuur, vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Heetste agendapunt was de Utrechtse verbreding, half november aangekondigd per Twitter-filmpje. Breed glimlachend ondertekende VVD’er Van Nieuwenhuizen het besluit, als een jager (dixit GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger) die naast haar prooi poseerde.

Volgens Van Nieuwenhuizen is de verbreding essentieel om een infarct in het hart van Nederland te voorkomen. De bevolking zal doorgroeien, het aantal huishoudens nog harder. Alleen met meer asfalt is een totale verstopping van de Ring Utrecht tegen te gaan, meent zij.

Compensatie

De minister gaf daarom niet op toen de Raad van State vorig jaar een streep zette door de verbreding omdat deze zou leiden tot te veel stikstofuitstoot. In haar nieuwe ‘tracébesluit’ compenseert zij die uitstoot met de stikstofwinst van de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen. Ook doet zij een beroep op de zogenoemde ADC-toets, die het mogelijk maakt om cruciale infrastructuurprojecten ondanks de extra vrijkomende stikstof door te laten gaan.

Voor de te kappen bomen wordt elders méér bos geplant, aldus Van Nieuwenhuizen. Dat dat dan geen eeuwenoude bomen zijn, vond ook zij ‘jammer’. ‘Ik begrijp heel goed dat dat heel veel mensen pijn doet.’ Maar: het is onvermijdelijk, herhaalde ze.

Tegen-kamp

De linkse oppositie ziet die noodzaak niet. D66 voegde zich in het debat bij het tegen-kamp, met als directe aanleiding de kostenoverschrijding van een kwart miljard euro. Het kwam Kamerlid Schonis op een reprimande te staan van het CDA, dat zich afvroeg wat de handtekening van D66 onder het regeerakkoord nog waard is.

Veel zorgen zal Van Nieuwenhuizen zich niet maken. Het nemen van tracébesluiten is een bevoegdheid van de minister, en met de waarschijnlijke steun van PVV, SGP en FvD is er geen meerderheid in zicht voor een motie om haar de weg te versperren. Tegenstanders moeten wederom hopen op de Raad van State: een nieuwe beroepszaak is al aangekondigd.

