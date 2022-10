Meelopen met de Raad voor de Kinderbescherming: ‘Wij gaan ’s ochtends echt niet naar kantoor met het idee: laten we eens wat kinderen uit huis plaatsen’

Raadsonderzoeker Nienke van den Bogaard. Beeld Eva Roefs

Een dakloze, aan harddrugs verslaafde vrouw is bevallen in een Haags park. Een voorbijganger die het zag gebeuren heeft 112 gebeld. Het jongetje – 2 kilo zwaar – kwam verslaafd op de wereld, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De moeder heeft dan al de benen genomen.

Situaties als deze waarbij een kind acuut in nood is, melden instanties, in dit geval de politie, bij de Raad voor de Kinderbescherming. En zo ligt de zaak deze ochtend op het bordje van de Haagse afdeling van deze landelijke organisatie. Raadsonderzoeker Manon vertelt erover bij het overleg om 9 uur ’s ochtends waar ook de drie andere collega’s zijn die piketdienst hebben.

‘Ik zie het zo voor me, dat baby'tje, wat verdrietig’, zegt Manon. Zij probeert de moeder te bereiken. Om haar uit te leggen wat het advies van de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter wordt: het kind met spoed uit huis plaatsen. Maar de vrouw neemt haar telefoon niet op.

Welkom bij de Raad voor de Kinderbescherming. De organisatie, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft zo’n twintig regionale afdelingen die het hele land bestrijken. Waaronder deze, in een onopvallend Haags kantoor met een systeemplafond.

Scholen, buren of anderen die vermoeden dat een kind onveilig is, kunnen hiervan melding doen bij Veilig Thuis. Dat kan de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Dan gaan raadsonderzoekers, met de ouders, onderzoeken wat er aan de hand is, gedragsdeskundigen en juristen kijken mee.

Met een rapport adviseren ze de rechter om bijvoorbeeld een kind onder toezicht te plaatsen – of om dat juist niet te doen. De meeste uithuisplaatsingen van kinderen vinden plaats op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. De jeugdbeschermingsorganisaties, waarmee de Raad samenwerkt, houden contact met de gezinnen van onder toezicht gestelde kinderen en bekijken wat er verder moet gebeuren.

Vastgelopen systeem

Maar het systeem is vastgelopen, sinds in 2015 de gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de jeugdzorg. Er is onvoldoende hulp beschikbaar voor de gezinnen in nood en er zijn te weinig jeugdbeschermers. Het leidt tot de alarmerende conclusie dat het de overheid onvoldoende lukt de meest kwetsbare kinderen te beschermen, stellen de twee betrokken Inspecties (van Gezondheid en Jeugd en van Justitie en Veiligheid) en het onderzoeksinstituut WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Tweede Kamer wil dat verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) voor het eind van deze maand met maatregelen komt die de situatie snel verbeteren.

Hoe ziet, met deze problemen, de praktijk eruit voor de organisaties die zich bezighouden met gezinnen in de knel? Om die reden loopt de Volkskrant mee met de Raad voor de Kinderbescherming. De krant is welkom, mits de privacy gewaarborgd wordt.

Raadsonderzoeker Nienke van den Bogaard, 36 jaar en met een nuchtere en open uitstraling, heeft deze vrijdag eveneens piketdienst. ‘Bij zware, acute zaken kun je echt het verschil maken’, zegt ze. ‘Meer misschien wel dan bij ouders in een vechtscheiding die ruziën over de omgang met hun kinderen.’

Al dertien jaar werkt Van den Bogaard er. Als student maatschappelijk werk liep ze stage bij de Raad voor de Kinderbescherming en dacht: dit is precies wat ik wil. Geen hulpverlener zijn maar een schakel tussen ouders en hulpverlening. Ze gelooft in wat ze doet. ‘Ik denk dat ik in zeker 90 procent van de zaken de juiste beslissing heb genomen.’

De raadsonderzoeker en haar collega’s zijn opvallend open voor het gesloten bolwerk dat de organisaties in de jeugdbescherming vaak vormen. Ze willen juist graag laten zien wat de Raad voor de Kinderbescherming doet. Omdat er, volgens hen, een verkeerd beeld van bestaat.

‘Veel ouders denken: o jee, de Raad voor de Kinderbescherming staat aan de deur, ik raak mijn kinderen kwijt’, zegt raadsonderzoeker Fadoua. De ophef in de media rond uithuisplaatsingen bij bijvoorbeeld toeslagenouders heeft die angst verder vergroot, merkt ze, dat maakt haar werk nog lastiger. ‘Wij gaan ’s ochtends echt niet naar kantoor met het idee: laten we eens wat kinderen uit huis plaatsen.’

Van den Bogaard knikt. ‘Ook bij een heftige spoedmelding zoals van die bevalling in het park bekijken we: is een uithuisplaatsing echt wat nu moet gebeuren, zijn er geen andere opties?’

Het verhaal van de ouders

Van den Bogaard ziet veel gezinnen die wél blij met wat de jeugdbeschermingsketen voor hen doet. Maar, zegt ze, die hoor je niet in de media. Dat het soms kan schuren, ziet ze ook. Bijvoorbeeld als kinderen na uit huis te zijn geplaatst niet teruggaan naar hun ouders, omdat, na een jaar of twee, de zogeheten ‘aanvaardbare termijn’ is overschreden. Dan hebben ouders hun leven weer op de rit, maar is het kind volgens deze regels te lang weggeweest en mogelijk elders gehecht geraakt. ‘Dat is moeilijk uit te leggen aan ouders. Zeker als er onvoldoende hulp beschikbaar was om te kunnen terugwerken naar een terugplaatsing van de kinderen.’

Wat de raadsonderzoeker in de praktijk heeft geleerd: dat je altijd kritisch moet kijken, hoe ernstig een melding ook kan klinken. ‘We willen altijd zelf met de ouders praten.’ Soms blijkt er een heel ander verhaal achter te zitten dan hun in eerste instantie is verteld.

Maar zo’n situatie met een dakloze, verslaafde moeder laat ook zien dat er soms weinig andere keus is dan een kind weghalen bij zijn ouders. Voor zulke spoedzaken is er geen wachtlijst. Als er geen haast bij is, kan het zo enkele maanden duren voor de Raad voor de Kinderbescherming aan het onderzoek begint. Er is een groot tekort aan raadsonderzoekers, veel vacatures staan open.

Ook bij jeugdbeschermingsorganisaties is het personeelsgebrek nijpend. ‘Met al die negatieve publiciteit, wie wil er dan nog werken?’, zegt Van den Bogaard. ‘Het is pijnlijk, dat daardoor gezinnen die hulp nodig hebben lang moeten wachten.’

Wikken en wegen

Op de Haagse afdeling is te zien hoe de medewerkers van de Raad vaak moeten wikken en wegen. Hoe moeten zij de vader inschatten die heeft gedreigd zijn nog ongeboren kind iets te gaan aandoen?, is de vraag die nu op tafel ligt. ‘Hij heeft al vaker dingen geroepen die hij niet heeft gedaan’, zegt Van den Bogaard. ‘Maken wij het niet erger als we meteen gaan ingrijpen?’

‘Maar wat als hij het wél doet’, brengt een collega in. ‘Ik zie de koppen in de media al voor me, dat wij gewaarschuwd waren.’

Ook bij een volgende kwestie lijken de raadsonderzoekers te moeten kiezen tussen twee kwaden, met ongewisse afloop. Het betreft een jongen van 16 jaar die zijn chronisch zieke vader geregeld slaat en ook hulpverleners bedreigt. Van den Bogaard stelt voor de jongen te laten opnemen in een gesloten jeugdzorginstelling.

De vader twijfelt nog. Hij begrijpt dat er iets moet gebeuren. Maar hij is ook bang dat zijn zoon als hij tegen zijn zin wordt opgenomen, zich zo opstandig gaat gedragen dat hij wellicht veel tijd in de isoleercel moet doorbrengen.

‘Maar wat dan?’, vraagt Van den Bogaard haar collega’s. ‘Wij willen veiligheid, hij brengt zichzelf en zijn omgeving in gevaar. Maar zijn vader heeft ook een punt als hij zegt dat hij er waarschijnlijk slechter uitkomt als hij de gesloten jeugdzorg in gaat.’

Van den Bogaard belt later uitgebreid met de vader. Die zegt dat de Raad voor de Kinderbescherming zijn best doet voor zijn gezin, maar hij is niet blij met de gekozen oplossing. ‘Als mijn zoon eerder niet zo tussen wal en schip was gevallen, had dit voorkomen kunnen worden’, zegt hij bitter. ‘Hij schreeuwt om aandacht.’

De hulp die het gezin eerder heeft gekregen, is onvoldoende gebleken, zegt Van den Bogaard. Het laat zien hoe een situatie dan kan escaleren. Zij ziet regelmatig zaken passeren waarbij het volgens haar waarschijnlijk niet zo ver was gekomen als eerder de juiste hulp was ingezet. ‘Veel ouders zeggen: wij willen hulp, maar er is niets en er komt niets. Dan kun je je inderdaad soms afvragen wat de meerwaarde is van het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel.’

De rol van de gemeente

De problemen in de jeugdzorg en de jeugdbescherming zijn inmiddels zo groot, dat onderzoekers van het WODC de vraag opwerpen of de overheid nog wel het recht heeft in te grijpen in een gezin als zij niet kan garanderen dat ouders en kinderen daarmee ook echt geholpen worden. Ook bij de Haagse afdeling van de Raad voor de Kinderbescherming zien ze de gevolgen van de problemen in de jeugdzorg, nu de gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn.

‘Als wij specifieke zorg vragen voor een kind zeggen gemeenten soms: nee die hebben wij niet ingekocht’, zegt Van den Bogaard. ‘Liever zouden we zonder tussenkomst van een gemeente naar een zorginstelling stappen als wij denken dat bepaalde hulp nodig is.’

Kinderen die onder toezicht staan niet op de wachtlijst zetten maar voorrang geven bij bijvoorbeeld specialistische jeugdhulp – het is een van de geopperde manieren om de jeugdbescherming te verbeteren. Maar daarmee zijn de problemen ook niet opgelost.

Hoe complex het is, blijkt bijvoorbeeld in een de kwestie waarmee raadsonderzoeker Fadoua deze vrijdag worstelt. Het gaat om een gezin met een vader en een moeder en twee kinderen waarin het meisje zich extreem agressief gedraagt. Laatst beet ze haar broertje zo hard in zijn arm dat hij bloedde.

Sinds 2019 heeft het meisje meerdere behandelingen en trainingen gehad om haar gedrag te verbeteren. Maar in een psychologisch onderzoek was al vastgesteld dat het kind geen stoornis heeft. Op school gedraagt ze zich wel normaal. ‘Had de gemeente niet sneller kunnen constateren dat het probleem in de gezinssituatie ligt, dat de ouders geen grenzen kunnen stellen?’, vraagt Fadoua zich af. ‘Nu lijkt er veel geld en energie verloren te zijn gegaan aan hulpverlening zonder veel resultaat.’

De casus is een typisch voorbeeld van de werkwijze van veel gemeenten van ‘zorg in stapjes’: opvolgende trajecten van in eerste instantie lichte zorg, in plaats van eerst grondig onderzoek en daarna passende – maar soms dus ook zwaardere en duurdere zorg – bieden.

Nadeel van deze benadering is bovendien dat een gezin moe kan worden van een reeks telkens wisselende hulpverleners, zeker als die nauwelijks een stap verder komen. Dat is hier aan de hand, zegt Fadoua. De ouders vragen nu zelf om een ondertoezichtstelling van hun kind. Omdat ze denken dat ze dan meer kans maken op blijvende passende hulp.

Het meisje en de ouders

Die specialistische hulp krijgen ze inmiddels wel. Het gezin is een paar dagen opgenomen geweest, een relatief nieuwe maar dure behandeling die wordt ingezet om bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te voorkomen. In die opnameperiode op een rustige plek onderzoeken de gezinsleden met de hulpverlening welke onwenselijke patronen zijn ingesleten in hun omgang met elkaar en hoe zij die kunnen doorbreken. Doel hier is dat de ouders hun opvoedstijl veranderen: zodat het meisje niet langer haar vader en haar moeder tegen elkaar kan uitspelen.

Is deze situatie nog wel ernstig genoeg voor een ondertoezichtstelling, een maatregel waarbij ouders gedwongen zijn hulp te accepteren, vraagt Fadoua zich af. De ouders denken dat die stok achter de deur ze gaat helpen de juiste ondersteuning te krijgen om hun situatie te verbeteren. Fadoua overlegt er over met een collega die gedragsdeskundige is. ‘Dit gezin gaat niet eindeloos onder toezicht staan’, zegt Fadoua. ‘Je gunt het ze met al hun motivatie dat het gaat werken.’

Stel dat kinderen die onder toezicht staan straks voorrang krijgen op de wachtlijst voor specialistische jeugdhulp. Dat zou een perverse prikkel kunnen geven: dat meer ouders om zo’n maatregel gaan vragen om eerder voor hulp in aanmerking te komen.

Het zou helpen als er meer aanbod komt van hoogwaardige, gespecialiseerde jeugdzorg en jeugd-GGZ, denken de raadsonderzoekers. En ook ouders met een onder toezicht geplaatst kind zouden sneller een behandeling moeten kunnen krijgen, van bijvoorbeeld hun trauma’s. Daarmee zouden sommige uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden, daar zijn ze van overtuigd.

Raadsonderzoeker Manon heeft, en dat vindt ze ontzettend spijtig, de verslaafde moeder niet meer kunnen bereiken. Maar gelukkig, zegt ze, is voor haar zoontje een fijn pleeggezin gevonden. ‘Hopelijk kan hij daar veilig opgroeien.’