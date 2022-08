Meedogenloze zomer verandert de ooit zo vruchtbare ‘Hof van Eden’ in een woestijn

Irakezen maken een meedogenloze zomer mee, met temperaturen die al maanden oplopen tot 50 graden. Boeren vluchten naar de stad. ‘Onze levens hier zijn voorbij.’

‘De moerassen garandeerden ons levensonderhoud’, zegt de 35-jarige boer Hashem Gassed tegen persbureau AFP. ‘Vroeger visten we hier en kon ons vee hier drinken.’ Maar met de oprukkende woestijn verliezen waterbuffels hun leefomgeving. Gassed moet nu 10 kilometer lopen om zijn waterbuffels te voeden en te laten afkoelen. Van de ongeveer dertig buffels die de familie had, heeft hij er vijf over. De andere zijn verkocht om te kunnen overleven.

Grote delen van de ‘Hof van Eden’, ooit een moeras met unieke vegetatie en fauna in zuidelijk Irak, drogen op als gevolg van klimaatopwarming en gebrekkige regenval. Satellietbeelden, bestudeerd door de Nederlandse vredesorganisatie Pax, laten zien dat het waterpeil in 41 procent van het moerasgebied is gedaald. Zeker 46 procent van de rivieren is tot op de bodem uitgedroogd, een catastrofe voor de lokale bevolking. Kanalen en beken zijn veranderd in een maanlandschap.

Met die verandering staat ook een manier van leven op het spel: volgens genetisch onderzoek gaat de bevolking in de moerassen terug tot de bewoners van Mesopotamië, hetgeen ook te horen is in de taal. Het Arabisch is er doorspekt met woorden die afstammen van het Soemerisch, de oudste taal ter wereld. De moerassen zijn door VN-organisatie Unesco benoemd tot werelderfgoed, maar in de praktijk heeft die titel weinig opgeleverd.

Ten dode opgeschreven

Sulman Khairalla (30), medeoprichter van milieuorganisatie Humat Dijlah (‘Vereniging voor bescherming van de Tigris’), denkt dat het gebied ten dode is opgeschreven. ‘Het grootste meer is drooggevallen. Honderden buffels zijn vastgelopen in de modder en gestorven.’ Gevreesd wordt voor de toekomst van otters en trekvogels zoals de inheemse basrakarekiet.

Een vrouw verzorgt haar waterbuffels in het zuiden van Irak. Beeld AFP

Duizenden families hebben hun spullen gepakt en zijn uitgeweken naar de stad. ‘Het is een kwestie van mensenrechten’, zegt Khairalla aan de telefoon. ‘Hun hele leven is afhankelijk van de moerassen. We moeten voor ze zorgen. Maar nu ze op drift raken, worden ze als tweederangsburgers behandeld.’ Het bestuur van de dichtstbijzijnde grote stad, Basra, liet weten dat de families niet welkom zijn omdat de openbare voorzieningen (stroom en water) niet op zoveel mensen berekend zouden zijn.

De Iraakse regering deed in 2015 mee aan de VN-klimaatconferentie van Parijs, maar daarna volgden zes jaar van politiek gesteggel voordat Bagdad het verdrag ratificeerde. Gemiddeld ligt de temperatuur in Irak nu 0,7 graad hoger dan honderd jaar geleden.

Zandstormen

Bijkomend probleem is een groeiend aantal zandstormen. Sinds april geselden minstens tien stormen het land – een veelvoud van voorgaande jaren. Het vliegverkeer en het openbare leven komen dan telkens stil te liggen en de ziekenhuizen stromen vol met patiënten met astma en ademhalingsproblemen. De Verenigde Naties noemen Irak wat betreft klimaatverandering het op vier na kwetsbaarste land ter wereld.

Andere factoren spelen ook een rol: het waterpeil in de Tigris en de Eufraat, de rivieren waarmee de moerassen zich voeden, is uitzonderlijk laag omdat Iran en Turkije het water stroomopwaarts met stuwdammen tegenhouden. Bagdad dreigt Teheran voor het Internationaal Gerechtshof te slepen en dreigt met het verbreken van de economische banden, maar dat wordt beschouwd als een loze kreet: de Iraakse economie leunt zwaar op deze buurlanden.

Irakezen verbruiken bovengemiddeld veel water (stof op straat wordt doorgaans met een tuinslang weggespoeld), met als gevolg dat het grondwaterpeil in bijvoorbeeld de Koerdische stad Erbil de voorbije twintig jaar 500 meter is gezakt. Koerden hebben het gebruik hun eigen waterputten te slaan, maar dat levert geregeld onhygiënisch water op dat in aanraking is geweest met de (lekkende) riolering. In juni riep de stad Suleimaniya de noodtoestand uit, nadat 56 mensen cholera hadden opgelopen. Inwoners werden opgeroepen flessenwater te kopen.

Pleisters plakken

Verandert er niets, zo waarschuwt een regeringsrapport, dan zullen de Tigris en de Eufraat in 2040 volledig zijn drooggevallen. Khairalla ziet dat de regering vooral pleisters plakt. ‘Er wordt water aan het stuwmeer van Mosul onttrokken en in trucks naar de steden gebracht. Het woord ‘duurzaamheid’ valt vaak, maar is in de praktijk een lege huls.’

De autoriteiten zijn volgens hem vooral beducht voor protesten in steden als Basra en willen die met kortetermijnoplossingen voor zijn. Net als eerdere zomers gingen tientallen burgers in Basra recentelijk de straat op. Stroomtekorten waren dit keer de aanleiding, nadat een overbelaste elektriciteitscentrale was uitgevallen.

De oudste inwoners van de moerassen herinneren zich dat dictator Saddam Hoessein het gebied drooglegde als wraak voor een volksopstand. Na zijn val in 2003 staken Irakezen de dammen door, en keerde het water deels terug. Maar dit keer is de vijand van een heel andere orde. ‘We weten niet waar we nu heen moeten’, aldus boer Gassed. ‘Onze levens hier zijn voorbij. We protesteren al meer dan twee jaar, maar niemand luistert naar ons.’