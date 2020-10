Meedogenloze Libische kustwachtcommandant opgepakt als spil in wrede mensenhandel

De Libische kustwacht zou vaak te laat reageren bij noodoproepen en migranten met geweld van hun penibele situatie op zinkende bootjes verlossen, waardoor in de chaos veel migranten verdrinken. Beeld AP

Milad, alias Bija, werd in een rapport van de Veiligheidsraad omschreven als een meedogenloze en bloeddorstige mensensmokkelaar die verantwoordelijk zou zijn voor tientallen dode migranten op de Middellandse Zee. Op beelden die op sociale media zijn verspreid, is te zien hoe hij migranten in een overvolle rubberboot met een stok te lijf gaat. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor wreedheden in detentiecentra, zo blijkt uit getuigenissen van migranten die door onder meer Amnesty International zijn afgenomen.

Eind 2017 gingen schokkende beelden de wereld over van de Amerikaanse nieuwszender CNN , waarin Afrikaanse migranten vanuit de beruchte Libische detentiecentra als slaven werden aangeprezen en verkocht. Na onderzoek naar deze misstanden dook Mila d op als spil in de wrede mensenhandel in Libië en kreeg hij een prominente plek op de sanctielijst van de Veiligheidsraad. De komst van die lijst was destijds een succes voor Nederland, dat in 2018 tijdelijk lid was van de Veiligheidsraad.

Ondanks de inmiddels bekende misdaden bleef Milad commandant van de Libische kustwacht bij Zawiya, een stad ten westen van Tripoli, waarvandaan veel migranten de oversteek naar Europa proberen te maken. Mensensmokkelaars zouden in het topjaar 2015 4,7 tot 5,7 miljard euro hebben verdiend aan het vervoer van migranten naar Europa, zo heeft het European Migrants Smuggling Center berekend. De inkomsten liepen rap omlaag toen de EU vanaf 2016 afspraken maakte met doorvoerlanden als Libië, Turkije, Niger en Soedan om migranten tegen te houden.

Berucht

De omstreden Milad werd in 2017 nog door Italiaanse media gespot in Sicilië aan tafel in besprekingen met de Italiaanse autoriteiten over het tegenhouden van migranten in Libië. De Europese steun aan de Libische kustwacht stuit al jaren op kritiek van mensenrechtenorganisaties. Deze zou vaak te laat reageren bij noodoproepen en migranten met geweld van hun penibele situatie op zinkende bootjes verlossen, waardoor in de chaos veel migranten verdrinken. Ook zijn de detentiecentra, waar migranten naartoe worden gebracht nadat ze zijn onderschept door de Libische kustwacht, berucht om hun wreedheden, uitbuiting en erbarmelijke hygiënische omstandigheden.

De Libische regering in Tripoli zei woensdag de arrestatie te hebben verricht op verzoek van de Veiligheidsraad. Amnesty International hekelde vorige maand nog in een nieuw rapport over de wreedheden tegen migranten de straffeloosheid in Libië. Het land gaat sinds de val van Kolonel Kadhafi in 2011 gebukt onder militiegeweld en is nu verwikkeld in een machtsstrijd tussen de internationaal erkende regering van premier Serraj in het westen en het Libische Nationale Leger (LNA) van kolonel Haftar.

Volgens Amnesty zitten ruim een half miljoen migranten vast in Libië. De door de EU gesteunde Libische kustwacht heeft sinds 2016 zo’n 60 duizend migranten onderschept. Velen daarvan belandden in detentiecentra, waar ze grote kans maken te worden mishandeld, verkracht en uitgebuit. Om het geweld in Libië te ontvluchten blijven migranten op bootjes stappen om Europa te bereiken.

Na de CNN-rapportage in 2017 beloofde de EU kwetsbare migranten uit Libië te evacueren, maar door corona is dit programma vrijwel stil komen te liggen. Eind vorig jaar waren in totaal zo’n vijfduizend migranten geëvacueerd, waarvan velen nog steeds in buurland Niger wachten op hervestiging in een veilig land.