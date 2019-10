Mee op de trekker: ‘Dit zijn geen boze boeren, ze willen begrip’

Drentse boeren blokkeren met hun trekkers de snelweg A28 bij Hoogeveen. Beeld ANP

Goeiemorgen Jurre! Jij zit op een tractor?

‘Ha, ja, ik zit in een trekker bij aspergeboer Hermen Hoorn uit het Drentse Huis ter Heide. We zijn vannacht om twee uur vertrokken in een lange stoet vanaf chauffeurscafé De Raket, die staat op de plek waar de A28 en de A32 bijeenkomen. Het was een imposant gezicht, al die felle trekkerskoplampen in het donker. We denken dat er veel meer boeren vanuit Friesland, Groningen en Drenthe kwamen dan de tweehonderd die werden verwacht.'

Waar zijn jullie nu?

‘We rijden nu langs de Vinkeveense Plassen. Aanvankelijk vormden we één lange, mooie stoet, maar door rotondes en afslagen rijden nu her en der plukjes boeren over de weg. Hermen en ik hebben nog even sightseeing in Baarn gedaan. Toen het ochtendverkeer op gang kwam, met mensen die naar hun werk gaan, zagen we veel duimpjes omhoog gaan. Iedereen geeft elkaar de ruimte.’

Wat vindt aspergeboer Hermen er tot dusver van?

‘Het doet hem goed dat er veel sympathie voor de actie is. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij zo verrast is door de hoge opkomst. Boeren, zegt hij, zijn gewend om te werken, niet om te klagen. Hij vindt het mooi dat ze met z'n allen een front vormen. Ze worden ‘boze boeren’ genoemd, maar de sfeer is niet grimmig. Ze snappen echt wel dat het gaat om goodwill van de burgerbevolking.’

Wat gaat er straks in Den Haag gebeuren?

‘Er mogen maximaal 75 trekkers op het Malieveld. Die zijn er allang. Het is de bedoeling dat anderen in Scheveningen of bij het stadion van ADO Den Haag parkeren en met bussen naar het Malieveld reizen. Het precieze programma ken ik nog niet, maar er wordt een manifest aangeboden. Het gaat er niet om dat ze tegen een maatregel zijn, zoals bijvoorbeeld stikstofreductie, het gaat erom dat ze niet steeds de kop van Jut willen zijn. Ze willen begrip en waardering. Zij vinden dat de milieumaatregelen veel van hen vragen, daardoor ontstaat het beeld dat zij ook overal schuldig aan zijn, terwijl ze wel heel Nederland van voedsel voorzien. Ze zeggen: laat anderen ook een bijdrage gaan leveren. Ze willen eigenlijk alleen waardering en begrip.’