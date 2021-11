Mee met de klimaatmars. ‘Een jongere zei: ik heb al besloten dat ik geen kinderen wil’

Actievoerders tijdens de klimaatdemonstratie, waarbij het kabinet wordt opgeroepen meer te doen tegen de klimaatverandering. Beeld ANP

Wat voor mensen lopen er mee met deze mars?

‘De demonstranten vinden dat er niet genoeg gebeurt om de opwarming van de aarde te stoppen. Je ziet mensen die horen bij milieuorganisaties als Greenpeace en Extinction Rebellion. Met name die laatsten zijn heel duidelijk aanwezig, met veel vlaggen. Ook politieke partijen zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren, die een Caribische drumband hebben meegenomen, lopen mee.

‘Daarnaast zijn er doodgewone jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst, en veel ouders met hun kinderen. Ik sprak mensen die zeiden: normaal gaan wij nooit demonstreren, maar dit gaat ons allemaal aan.’

Hoe uiten ze hun zorgen?

‘Sommigen hebben borden bij zich, met teksten als: Ik wil een toekomst, en: Klimaat matters. En er stond hier net een groep kinderen ‘CO2, weg ermee’ te scanderen. Je ziet mensen die meelopen in ijsbeerpakken. Milieudefensie heeft een wagen die veel bekijks trok, waarop de aarde wordt gebarbecued door een man met een masker van Mark Rutte. Die houdt een tekstballon vast met de tekst: Aan Glasgow heb ik geen actieve herinnering.

‘Er hangt een beetje een festivalsfeer, net zoals laatst met het woonprotest. Er is muziek, er wordt gejeld, er zijn drummers. De sfeer is, ook voor journalisten, heel prettig. Er is geen agressie of een grimmige sfeer, dat is bij demonstraties nog weleens anders. Ik zat in de trein vanuit Utrecht en toen zeiden mensen al, zich verkneukelend: klimaatdemonstraties zijn altijd heel gezellig.’

Zijn de 40 duizend aanwezigen waar de organisatie op hoopte in zicht?

‘Precieze schattingen kan ik niet geven, maar er zijn zeker duizenden mensen. Om een indruk te geven: een uur geleden zijn ze begonnen met lopen vanaf de Dam. Nog steeds zijn mensen zich door de zijstraten van het plein aan het persen. Ze lopen door naar het Westerpark, het eindpunt. Daar worden nog speeches gehouden, om vier uur moet het voorbij zijn. Dan moeten de deskundigen maar zeggen hoeveel mensen er waren.’

De demonstratie vindt plaats tijdens de COP26 in Glasgow, de VN-klimaattop. Beeld ANP

Merk je nog iets van coronamaatregelen?

‘Nee, ik vond het ook best ingewikkeld om meteen mee te lopen. Je staat dicht op elkaar in die smalle straatjes rond de Dam. Afstand houden is ook niet verplicht, omdat de demonstratie in de buitenlucht plaatsvindt. Een minderheid heeft een mondkapje op. Er waren wel mensen die duidelijk afstand hielden, maar op gegeven moment werd het daarvoor gewoon te druk.’

Wat vertellen demonstranten over hun redenen om mee te lopen?

‘Ik heb allerlei mensen gesproken, van klimaatactivisten tot jongeren die net zijn gaan studeren en zeggen: ik zie dat het weer steeds extremer wordt, ik maak mij grote zorgen. Wat wel grappig is: de worsteling met vlees eten. Iedereen weet dat dit slecht is voor het klimaat, maar ermee stoppen is niet zo makkelijk. Ik doe heel erg mijn best om vegetariër te worden, zei er een. Er zijn er die hebben besloten te stoppen met vliegen. Maar ik sprak ook een jongere, en daar schrok ik wel een beetje van, die zei: ik heb al besloten dat ik geen kinderen wil. Die kan ik niet meer op deze planeet zetten.

‘En wat de demonstranten ook zeggen: wij staan hier op een plein met enorm goedwillende mensen, maar daarmee gaan we de wereld niet redden. De echte actie zal moeten komen van de politiek, die grote bedrijven ertoe moet aanzetten om minder vervuilend te produceren, vinden zij.’