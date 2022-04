Mee met de arbeidsinspectie: ‘Het deugt niet, maar jij wilt wel je pakketje morgen bezorgd hebben’

Voor het Marriot Hotel in Den Haag, waar de aandeelhouders van PostNL op 19 april vergaderden, voerde vakbond FNV actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Inspecteur René Brand hoopt eigenlijk dat hij het depot van PostNL vanavond niet in komt. Dat zou betekenen dat het pakkettenbedrijf eindelijk ‘een mannetje’ aan de poort heeft gezet dat controleert of de chauffeurs die hier laden en lossen niet toevallig illegaal zijn, zwartwerken of onderbetaald worden. Zijn werkdag die iets voor middernacht begint is nog jong, maar die illusie is Brand alvast armer: met in zijn kielzog twee politiebusjes rijdt hij probleemloos het tochtige terrein bij het Nieuwegeinse depot op.

Brand is hier voor een hercontrole. Al ruim een jaar doet de doorgewinterde projectleider van de arbeidsinspectie, in samenwerking met de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderzoek naar de pakkettenreus. Daarbij vielen ze van de ene verbazing in de andere: chauffeurs werden onderbetaald, werkten zwart of hadden geen werkvergunning. ‘Wij hebben PostNL inmiddels netjes medegedeeld wat we hebben gezien’, zegt Brand terwijl hij uit zijn auto stapt. ‘Ze zijn daar nogal van geschrokken en hebben beloofd het aan te pakken. We gaan nu kijken of ze die belofte zijn nagekomen.’

Het is niet het eerste onverwachte bezoek dat PostNL deze maand krijgt van opsporingsinstanties. Onlangs vielen Vlaamse autoriteiten depots van het pakkettenbedrijf in België binnen. Daarbij werden drie topmannen, onder wie ceo Rudy van Rillaer, gearresteerd op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. Er zou bij PostNL worden gehandeld in illegale werknemers, fiscale verplichtingen zouden worden ontdoken. Dinsdag maakten Belgische media bovendien melding van vermeende kinderarbeid.

‘Oh jee.’ In Nieuwegein kijkt een collega van Brand bij het schijnsel van de autoverlichting zorgelijk naar de papieren die haar door een 72-jarige chauffeur zijn overhandigd. De gepensioneerde heeft zojuist nog omstandig uitgelegd waarom hij sinds het overlijden van zijn vrouw weer zes nachten per week, elf uur lang, achter het stuur zit (‘Het was dit of de kroeg’). Nu blijken zijn papieren al drie jaar verlopen. Hij mag geen vrachtwagens meer besturen en moet zijn baas bellen om hem en zijn wagen op te halen. Over de boete van 850 euro durft de inspecteur nauwelijks te beginnen.

Volgens Brand zijn de misstanden in de pakkettenbranche het gevolg van de manier waarop de bezorging is georganiseerd: veel van de chauffeurs die vannacht aandokken bij het depot om pakketten te laden, doen dat niet in oranje PostNL-wagens, maar in witte vrachtbusjes met non-descripte bedrijfsnamen als LTP op de flank. Het zijn de namen van de onderaannemers waarvoor ze werken: kleine zelfstandigen aan wie PostNL 70 procent van zijn routes uitbesteedt, zowel die tussen depots als naar de consumenten.

‘De arbeid is vluchtig en vindt plaats in de nachtelijke uren’, zegt Brand. Daardoor is er weinig zicht op wie wat onder welke omstandigheden uitvoert. Het leidt tot schijnconstructies, spartaanse abeidsomstandigheden en lange werktijden, blijkt eens te meer als een collega van Brand een chauffeur staande houdt. De zenuwachtige veertiger beweert net aan zijn shift te zijn begonnen, maar zijn boordcomputer en de kringen onder zijn ogen vertellen een ander verhaal: zijn vrachtwagen zit al sinds half zeven vanmorgen op de weg. Dat betekent dat hij al bijna 19 uur aan het werk is.

Voor Brand is het ‘niets wereldschokkends’. Dit ziet hij regelmatig. ‘Soms gebeurt het omdat een chauffeur voor zichzelf werkt en zoveel mogelijk wil verdienen, soms staat hij onder druk van zijn onderaannemer. Natuurlijk deugt het niet, maar jij wil wel je pakje morgen in huis hebben, of eigenlijk liever vandaag al.’

Waar de arbeidsinspecteurs ook nauwelijks meer van opkijken: een 62-jarige chauffeur die volgens de loonadministratie parttime in dienst is, maar volgens zijn boordcomputer de afgelopen 28 dagen onafgebroken heeft gewerkt. De tientallen lege koffiebekertjes die in zijn cabine rondzwerven laten over dat laatste geen misverstand ontstaan. ‘Bij mij rijst nu de vraag’, mijmert een inspecteur: ‘Wordt meneer onderbetaald of betaalt de werkgever hem op een andere manier?’

Begrijp Brand niet verkeerd: hij en zijn team zijn hier niet in de nacht naartoe getogen om ‘ondernemertje te pesten’. ‘Niemand is slechter geworden van hard werken’, vindt hij. ‘Maar hard werken en er niks voor krijgen, dáár heb ik moeite mee.’ Afgaande op de casussen die vannacht passeren, lijkt het bij PostNL nog altijd te gebeuren: bij de acht chauffeurs die nog nooit zijn uitbetaald en van wie er drie überhaupt nog niet in Nederland geregistreerd staan, bijvoorbeeld, of chauffeurs die werken zonder arbeidsovereenkomst.

In tegenstelling tot zijn Vlaamse collega’s kan Brand PostNL niet strafrechtelijk verantwoordelijk stellen voor wat hij aantreft. Hij opereert in het kader van het bestuursrecht. Als arbeidswetten worden overtreden, kan hij boetes opleggen aan de onderaannemers en soms – als er illegalen aan het werk zijn – aan PostNL. Dat gebeurde de afgelopen drie jaar drie keer voor in totaal 320 duizend euro; er hangen PostNL nog vier boetes boven het hoofd. Alleen als er sprake is van arbeidsuitbuiting kan de arbeidsinspectie zaken overdragen aan het Openbaar Ministerie, maar dat wetsartikel luistert zo nauw dat het in de praktijk nauwelijks gebeurt.

Brand vindt het te vroeg om te beoordelen of PostNL zijn leven heeft gebeterd. De overtredingen die vannacht zijn vastgesteld, komen terecht in dossiers om verder te worden onderzocht. Die bureaucratische aanpak wordt nogal eens aangezien voor een gebrek aan daadkracht, maar blijkt maandagnacht een onverwacht voordeel te hebben: als de 72-jarige chauffeur die niet meer mag rijden zich meldt met een lege telefoon, tovert een van de arbeidsinspecteurs als bij toverslag het nummer van zijn baas tevoorschijn. ‘We hadden al een dossier tegen hem opgebouwd’, glimlacht hij. ‘Hij had zeker drie illegalen in dienst.’

Reactie PostNL

‘We werken constructief samen met de Arbeidsinspectie omdat we beiden staan voor gezond, veilig en eerlijk werken in lijn met wet- en regelgeving. Zo zijn onder meer onze controleprotocollen om illegale tewerkstelling tegen te gaan doorgelicht en verder aangescherpt. Dit is ook niet aangetroffen bij deze controle. We zullen hun overige bevindingen zoals altijd aangrijpen om waar nodig verdere verbeteringen door te voeren en om te behouden wat goed gaat.’