Medische tijdschriften van over de hele wereld roepen wereldleiders op klimaatverandering serieuzer te nemen

Extreme droogte leidt tot enorme natuurbranden, zoals hier in Grizzly Flats, Californië. Beeld AP

De grootste bedreiging voor de gezondheid is volgens de tijdschriften het falen van wereldleiders om de natuur te herstellen en om de opwarming van het klimaat onder de 1,5 graad te houden. Rijke landen moeten hun eigen consumptie verminderen en armere landen veel meer ‘klimaatfinanciering’ bieden, in de vorm van subsidies en het kwijtschelden van schulden.

Onder de meer dan 220 medische tijdschriften die de oproep publiceerden zijn The Lancet, The East African Medical Journal en The Chinese Science Bulletin. Het is uniek dat zoveel medische tijdschriften een gezamenlijke oproep publiceren. De komende maanden zijn er belangrijke toppen waar regeringsleiders de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteit bespreken, zoals de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 september en de Klimaatconferentie van Glasgow in november.

IJsbergen bij Groenland. In 2021 dreigt in Groenland meer ijs te smelten dan ooit, wat leidt tot stijging van het zeewater. Opwarming van de aarde leidt zo tot verstoring van hele ecosystemen, en dat bedreigt de gezondheid. Beeld Getty Images

‘De risico's van klimaatverandering zijn groter dan die van één ziekte’, aldus WHO-baas Tedros Ghebreyesus. ‘De covid-19 pandemie zal eindigen, maar er is geen vaccin voor de klimaatcrisis. Het rapport van de IPCC (de klimaatgroep van de VN) laat zien dat elke fractie van een graad temperatuurstijging onze gezondheid en toekomst bedreigt. Tegelijkertijd brengt elke actie die emissies en opwarming beperkt ons dichterbij een gezondere en veiligere toekomst.’

Meer dan alleen extreem weer

In Nederland doet het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde (NTvG) mee aan de wereldwijde oproep. Het tijdschrift wijst erop dat klimaatverandering de gezondheid niet alleen direct bedreigt in de vorm van hittegolven en extreem weer, zoals de ongekende hoeveelheid neerslag die deze zomer leidde tot overstromingen in Duitsland, België en Nederland. Er zijn ook indirecte gevolgen: ‘Florerende ecosystemen zijn essentieel voor de water- en voedselvoorziening van mens en dier. Het extreme weer in combinatie met de wijdverbreide natuurvernietiging en bodemuitputting ondergraven die systemen, met misoogsten en pandemieën als gevolg.’

Geen land zal aan de gevolgen van klimaatopwarming en instortende biodiversiteit ontsnappen, aldus het commentaar in het NtvG. ‘Het kwetsbaarst zijn echter de arme landen, die het minst hebben bijgedragen aan de problematiek en de minste middelen hebben om zichtzelf te beschermen. Wanneer we het laten gebeuren dat de gevolgen inderdaad vooral bij hen terechtkomen, zal dit groeiende voedseltekorten en vluchtelingenstromen opleveren, met in hun kielzorg nieuwe zoönosen (ziektes die van dier op mens kunnen overspringen).’