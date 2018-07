Medische staf ziekenhuis Slotervaart vreest faillissement

De medische staf van het ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam vreest dat de instelling failliet gaat door de huidige aanpak van de directie. Het ziekenhuis verkeert in financiële problemen. In plaats van zich te richten op meer behandelingen en meer patiënten, focust de directie zich op de salarissen en declaraties van het personeel, schrijft de medisch staf in een brandbrief die dinsdag uitlekte via NRC Handelsblad en Het Parool .

MC Slotervaart in Amsterdam. Foto Hollandse Hoogte / Olivier Middendorp Fotografie

De vrees voor een faillissement door de staf komt boven op de zorgen van de accountant over het voortbestaan van het ziekenhuis. Uit de recent, veel te laat gepubliceerde jaarrekening over 2016, bleek dat het MC Slotervaart in 2016 nog wel een winst maakte van 3,4 miljoen euro, maar begin dit jaar voldeed het ziekenhuis niet aan de voorwaarden van ING op basis van de voorlopige resultaten van 2017, die een verlies van 1,5 tot 3 miljoen laten zien. Het ziekenhuis heeft nauwelijks nog liquide middelen om financiële tegenvallers of onverwachte problemen op te vangen.

In de brief - ‘aanpak crisissituatie: ernstige zorgen’ van 8 mei - schrijft de medische staf dat ze zich ‘ernstig zorgen’ maakt en denkt dat ‘de huidige aanpak van de RVB zal leiden tot een faillissement van ons ziekenhuis’. Ook zegt de staf dat ze het vertrouwen verloren hebben in ‘de intenties van de aandeelhouders van ons ziekenhuis’.

Loek de Winter (rechts) en Willem de Boer voor het Zuiderzeeziekenhuis. Foto Guus Dubbelman

Het MC Slotervaart is eigendom van zorgondernemer Loek Winter en zijn partner Willem de Boer, die tevens bestuurder is van het ziekenhuis. Ze zijn ook eigenaar van het MC Flevoland, met ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten. Ook deze instellingen verkeren in financiële problemen, bleek eerder deze week. De MC Groep Flevoland moet volgende maand een lening aflossen bij ING van 6 miljoen euro, maar daarvoor heeft de instelling niet voldoende middelen. Het ziekenhuis voert momenteel afspraken met de bank over herfinanciering en aflossen in termijnen.

Uit onderzoek van NRC en Het Parool blijkt dat het ziekenhuis in Slotervaart begin juni vier dagen lang feitelijk gesloten was, doordat de klimaatbeheersing in de operatiekamers het begaf. Alle zeven operatiekamers en de spoedeisende hulp waren buiten bedrijf. Vorig jaar zijn de operatiekamers onder druk van de zorginspectie juist ingrijpend vernieuwd.

Voormalig radioloog Loek Winter nam de ziekenhuizen in Flevoland in 2009 met zijn partner Willem de Boer over. In 2013 volgde de overname van het Slotervaartziekenhuis. Winter is een ondernemer in de zorg, die investeert in noodlijdende ziekenhuizen, zorginstellingen in privéklinieken en probeert geld in de zorg te verdienen.