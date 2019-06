Medische keuring rijbewijs 75-plussers wordt mogelijk afgeschaft

Beeld Roos Koole / ANP

Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen toegezegd tijdens een debat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De maatregel biedt mogelijk een oplossing voor de lange wachttijden bij de overheidsdienst.

Om ook na de 75ste verjaardag het rijbewijs te verlengen, moeten senioren nu nog gekeurd worden. Ze krijgen dan een gezondheidsverklaring. Ook andere risicogroepen - zoals mensen met een handicap of ziekte - hebben zo’n verklaring nodig.

Het CBR heeft problemen in het verwerken van de gezondheidsverklaringen. De wachttijd loopt voor sommige mensen zelfs op tot over de maximale termijn van vier maanden. Automobilisten komen daardoor buiten hun schuld zonder geldig rijbewijs te zitten. Om de procedure te versnellen heeft het CBR onder andere meer medisch personeel aangenomen. Ook stapte de directeur van de dienst op nadat het kabinet het toezicht begin dit jaar had verscherpt.

Toch houden de problemen aan. Het aantal mensen dat langer wacht dan de maximale wachttijd steeg zelfs van 5 procent naar 7 procent. Dat heeft er volgens een woordvoerder van het CBR mee te maken dat steeds meer mensen – geschrokken door de berichtgeving over de lange wachttijden – al vroeg beginnen met hun aanvraag. Daardoor zijn er meer aanvragen dan normaal binnengekomen. De dienst geeft prioriteit aan mensen van wie het rijbewijs het eerst verloopt.

Verkeersveiligheid

Afschaffing van de keuring zou hoogstwaarschijnlijk een definitieve oplossing zijn voor de aanhoudende problemen. Om de uitwassen van de lange wachttijden te beteugelen kwam de minister dinsdag al met een tijdelijke oplossing. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze dat oudere gedupeerden die hun geldige rijbewijs dreigen te verliezen hoogstwaarschijnlijk maximaal een jaar respijt krijgen.

Bij zo’n keuring wordt vastgesteld of bestuurders onder meer fysiek in staat zijn te rijden. Zo kunnen sommige medische aandoeningen of het slikken van bepaalde medicijnen van invloed zijn op rijgedrag. Van Nieuwenhuizen zei tijdens het debat eerst te willen kijken of afschaffing van de keuring gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

In 2012 overwoog toenmalig minister van infrastructuur Melanie Schultz ook al de keuring voor senioren af te schaffen. Ook toen waren klachten over de veelal tijdrovende procedures reden voor het onderzoek. De afschaffing ging uiteindelijk niet door omdat het RIVM in een advies oordeelde dat de keuring de verkeersveiligheid ten goede komt. De leeftijd vanaf wanneer de keuring verplicht is, ging wel van 70 naar 75 jaar.