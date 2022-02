Medisch specialisten stappen op vanwege overname van hun lab in Zuidoost-Brabant, lokale ziekenhuiszorg in de knel

Een arts-microbioloog in medisch-microbiologisch laboratorium PAMM in Veldhoven. Beeld ANP

Het lab, dat onder meer bloed-, ontlasting- en urinemonsters onderzoekt voor deze ziekenhuizen en meepraat over behandelingen, verkeert in crisis nu het wordt overgenomen door het internationale laboratoriumconsortium Eurofins.

Om te voorkomen dat de zorg voor ziekenhuispatiënten in Zuidoost-Brabant in gevaar komt, sturen andere ziekenhuizen tijdelijk medisch microbiologen naar Brabant. Twee microbiologen van het Maastricht UMC en één van het Radboudumc zijn er sinds maandag actief. ‘Wij springen bij op verzoek van de Brabantse ziekenhuizen’, zegt een woordvoerder van het Maastricht UMC. ‘Wij helpen nu het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven met onze microbiologische expertise. Bijvoorbeeld met het duiden van de uitslagen van tests die patiënten hebben ondergaan en de bespreking van de behandelmogelijkheden met de medisch specialisten.’

De medisch microbiologen van het PAMM-lab doen de diagnostiek van alle infectieziekten voor het Catharina ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en het St. Anna ziekenhuis (Eindhoven), en het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond). Zij nemen er deel aan besprekingen van complexe behandelingen, ook van de ic-patiënten. ‘De kwaliteit van de zorg daalt nu omdat wij nu veel besprekingen telefonisch doen vanwege tijdgebrek’, zegt een van de medisch microbiologen van het PAMM-lab op anonieme basis – vanwege de gevoeligheid van de situatie durft hij niet met zijn naam in de krant. ‘De kwaliteit van zorg is hoger als je ter plekke met alle specialisten kunt overleggen over de beste zorg.’

De inspectie Gezondheidszorg houdt de situatie rondom het Brabantse laboratorium ‘met continue aandacht’ in de gaten. ‘ De kwaliteit van de zorg mag niet in het gedrang komen’, zegt een inspectiewoordvoerder. ‘We verwachten dat de betrokken bestuurders maatregelen nemen om mogelijke risico’s weg te nemen.’

Lees ook: Strijd om macht in de laboratoriumwereld loopt hoog op

Commercieel laboratorium

Het PAMM-laboratorium (Pathologie en Medische Microbiologie), met 250 medewerkers, zegt dat het een sterke partner nodig heeft voor voldoende financiële armslag om de nieuwste laboratoriumapparatuur te kunnen blijven kopen. Daartoe tekende het lab eind december een overnameovereenkomst met de in Luxemburg gevestigde laboratoriummultinational Eurofins. Zo wordt het PAMM-lab een commercieel laboratorium. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en zorgwaakhond NZa moeten de overname nog goedkeuren.

De medisch microbiologen van het PAMM-lab vrezen dat zij met de overname door een commerciële partij hun onafhankelijke rol in de zorg verliezen. Daarom hebben zij massaal ontslag genomen. In mei, als de opzegtermijn van alle vertrekkers is verlopen, zal het lab stuurloos zijn, vertellen twee van hen tegen de Volkskrant, op anonieme basis. Het lukt Eurofins vooralsnog niet om nieuwe microbiologen te werven.

Volgens een woordvoerder van het PAMM-lab zijn de meeste overige personeelsleden wel blij met de overname. Eurofins-directeur Jacob Olie zegt de kritiek van de medisch microbiologen niet te begrijpen. ‘Wij komen niet om ze in een hoek te drijven. Zij houden hun medische autonomie.’

Vanwege het vertrek van de medisch microbiologen hebben de Brabantse ziekenhuizen die het PAMM-lab bedient een noodplan gemaakt. ‘Een groep ziekenhuizen, aangevoerd door het Radboudumc, springt bij als de medisch-microbiologische zorg onvoldoende is’, zegt een woordvoerder van het Catharina-ziekenhuis namens de Eindhovense ziekenhuizen. Hierover was afgelopen weekend een crisisvergadering met vertegenwoordigers van onder meer die ziekenhuizen, het PAMM-lab en van de helpende ziekenhuizen.

De microbiologen van het PAMM-lab vrezen dat dit noodverband niet afdoende zal zijn. ‘De afspraken met die helpende ziekenhuizen lopen nu tot 1 april. Maar het is nog de vraag of het probleem dan is opgelost.’