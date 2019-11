Medisch specialisten richten politieke partij op

Longarts Wanda de Kanter is een van de initiatiefnemers van NLBeter. Beeld ANP

De nieuwe partij hoopt in ieder geval op vijf Kamerzetels. Hoewel de oprichters – psychiater Esther van Fenema, longarts Wanda de Kanter, cardioloog Janneke Wittekoek en psychiater Ronald Mann – van NLBeter geen ‘one issue-partij’ willen maken, willen zij de gezondheidszorg ingrijpend hervormen. Ze willen ten minste 20 procent van de managementfuncties schrappen zodat meer geld beschikbaar komt voor ‘echte zorg’. ‘We zien dure adviesbureaus die ons dingen vertellen die we al wisten, maar dan in een driehoek opgeschreven met allerlei pijlen erbij’, zei Esther van Fenema in EenVandaag.

Verder moet de gezondheidszorg meer op de preventie van ziekten zijn gericht dan op de genezing daarvan. Bij een ‘preventiebeleid’ zouden producenten van ongezonde voedingsmiddelen betrokken moeten worden.

‘Perverse prikkels’

De oprichters van NLBeter denken dat de huidige partijen in de Tweede Kamer niet in staat zijn het stelsel met zijn ‘perverse prikkels’ wezenlijk te veranderen. Van Fenema: ‘Ik heb het gevoel dat ik een pijnlijke keuze moet maken tussen mijn eigen patiënten – die laat je voor je gevoel in de steek – en de samenleving in bredere zin, met daarin alle patiënten en zorgverleners.’

NLBeter zal niet de enige nieuwkomer zijn bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen. Ook ontevreden boeren hebben aangekondigd een partij te zullen oprichten die ‘de relatie tussen boer en burger moet herstellen’.