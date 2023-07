Medicijntekorten stijgen door: dit jaar al gebrek aan meer dan duizend geneesmiddelen

De meeste geneesmiddelen worden geproduceerd in China en India. Beeld Getty Images

Daarmee zet de trend door van steeds nijpender wordende medicijntekorten. Vorig jaar was al sprake van een record: van 1.514 geneesmiddelen was op enig moment niet genoeg beschikbaar om te voldoen aan de vraag, aldus KNPG. Halverwege 2023 zijn al 1.179 tekorten genoteerd, waarmee het totaal eind dit jaar waarschijnlijk nog hoger zal uitkomen.

‘Hoewel deze stijging niet onverwacht is, hoopten we – eerlijk gezegd tegen beter weten in – dat we vorig jaar de absolute grens hadden bereikt. Maar het is nog beduidend erger’, aldus KNPG-voorzitter Aris Prins in een persverklaring. ‘Zo kunnen we niet voort.’

Sinds januari van dit jaar zijn fabrikanten, handelaren en apothekers verplicht om een ‘ijzeren voorraad’ aan te houden waardoor van de meeste medicijnen een voorraad voor twee maanden beschikbaar is. Sinds juli is dit verhoogd tot 2,5 maand, de periode waarbinnen vorig jaar meer dan de helft van de tekorten was opgelost. Tot dusver lijkt deze maatregel het tij niet te hebben gekeerd.

Extra werk

Dat een medicijn tijdelijk niet leverbaar is, leidt er overigens in minder dan 1 procent van de gevallen toe dat een patiënt helemaal niets kan krijgen. Zo kunnen apothekers een ander middel met dezelfde werkzame stof voorschrijven, of zelf een alternatief bereiden of importeren.

Dit levert wel een boel extra werk op. Op basis van peilingen onder grofweg de helft van de tweeduizend openbare apotheken, schat KNPG dat ze gemiddeld bijna een volledige fte (het equivalent van een voltijdbaan) kwijt zijn aan het oplossen van medicijntekorten. In 2022 duurde een tekort gemiddeld 91 dagen, meer dan de helft werd binnen tien weken opgelost. Tekorten tellen pas mee als ze meer dan twee weken aanhouden.

Een belangrijke oorzaak van het probleem is dat er op Europese bodem weinig medicijnproductie plaatsvindt. De meeste geneesmiddelen komen uit China en India, er zijn weinig buffers ingebouwd voor als er iets misgaat. Als daar een fabriek technische problemen heeft of grondstoffen vervuild blijken, kan dit in Nederland tot tekorten leiden.

Heel Europa kampt hierdoor met tekorten. Desondanks ziet KNMP-voorzitter Prins steeds meer middelen die in omringende landen gewoon beschikbaar zijn, maar niet in Nederland. Dit geldt onder meer voor jichtmedicijn allopurinol. Volgens Prins komt dit doordat grote zorgverzekeraars voor sommige geneesmiddelen één voorkeursleverancier hebben aangewezen om de kosten laag te houden. Doordat andere fabrikanten niet aan de Nederlandse markt leveren, ontstaan al snel tekorten als de voorkeursleverancier problemen heeft.