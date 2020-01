Medicijnprijzen ontbreken in langverwachte gedragscode farmaceuten

Honderden patiënten komen ieder jaar in het ziekenhuis om het leven door een medische misser, zonder dat deze worden doorgegeven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Beeld ANP

De code, waaraan twee jaar lang is gewerkt en die vrijdag wordt gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg, moest een ‘keerpunt’ vormen in de maatschappelijke onvrede over de farmabedrijven.

Het negeren van de prijzendiscussie is opmerkelijk, omdat de industrie zelf had aangekondigd dat de code een ‘intrinsieke gedragsverandering op het gebied van transparantie en betaalbaarheid’ zou aanjagen.

Minister Bruins en het Zorginstituut, dat adviseert over de toelating van nieuwe middelen tot het basispakket van de zorgverzekering, hebben de hoge medicijnprijzen meermalen ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’, ‘onethisch’ en ‘chantage’ genoemd.

Volgens Aarnoud Overkamp, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), zijn bindende afspraken over het prijsbeleid van de veertig aangesloten bedrijven niet mogelijk, omdat de internationale hoofdkantoren de prijzen doorgaans bepalen, en omdat de mededingingsautoriteit dat niet zou toestaan. ‘De branchevereniging kan weinig vinden van individueel prijsbeleid.’

Onderlinge prijsafspraken mogen inderdaad niet, zegt Ellen ’t Hoen, patentrechtdeskundige en kritisch volger van de farmaceutische industrie, ‘maar het is onzin om te zeggen dat dit een toezegging om redelijke prijzen te hanteren in de weg staat. Net zoals dat de industrie kan toezeggen de hoge prijzen uit te leggen door bijvoorbeeld de kosten openbaar te maken.’

In de code conformeren de geneesmiddelenfabrikanten zich wel aan een internationale lijst van ‘gidsende principes voor goed bestuur’ van farmaceutische bedrijven, maar daarin staat juist expliciet dat transparantie over ‘prijzen, winstmarges en kortingen’ niet tot die principes behoort.

Toezicht

Het toezicht op de code is in handen van een onafhankelijk adviescollege, dat ook ongevraagd advies kan uitbrengen. Voorzitter van dat college is André Rouvoet, oud-minister en de afgelopen acht jaar voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Ook hem ‘viel het op’ dat het dure-medicijnen-vraagstuk in de gedragscode niet aan bod komt. ‘Ik ben meer van het aanmoedigen dan van het overvragen, maar de code moet een paar tandjes scherper. Als je als farmaceutische industrie transparantie centraal wilt stellen, zal het vroeg of laat wel over die prijzen moeten gaan. De samenleving wil weten hoe die tot stand komen. Ik wil naar de grenzen zoeken hoe ver wij als adviescollege daarin kunnen gaan. Het is goed denkbaar dat wij stappen gaan zetten waarvan de Vereniging wellicht zegt: dit hadden we ook weer niet voor ogen.’

Farmaceuten-voorman Overkamp noemt de code ‘een schitterend document, een mijlpaal in onze geschiedenis’. In vier hoofdstukken (Integriteit, Transparantie, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, Kwaliteit), met in totaal 38 gedragsregels, leggen de farmaceuten uit waaraan zij zichzelf en elkaar willen houden. ‘Het is belangrijk dat dit een keer goed is opgeschreven. Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd. Dit is fundament waarop we verder gaan bouwen.’

Wilbert Bannenberg, voorzitter van de Stichting Farma ter Verantwoording, die de excessen van de farmaceutische industrie via juridische procedures wil aanpakken, is ‘zwaar teleurgesteld’. ‘Ze leggen in feite alleen uit dat ze zich aan de wet zullen houden. Maar dat moesten ze al.’