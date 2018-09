Mediawaakhond onderzoekt Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij

Het Commissariaat voor de Media doet onderzoek naar de tv-programma’s Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw . Aanleiding is een nevenfunctie van Yvon Jaspers, die beide programma’s presenteert. Trouw berichtte hier vrijdag uitgebreid over.

Jaspers, de best betaalde medewerker van de KRO-NCRV, staat sinds 2015 ook onder contract bij veevoerfabrikant For Farmers. Daar is ze het boegbeeld van een campagne die erop gericht is het imago van boeren te versterken.

Iets soortgelijks doet ze in het programma Onze Boerderij. Daarin onderzoekt Jaspers ‘hoe het nou echt is om in deze turbulente tijd een agrarisch bedrijf te runnen’. ‘Je zou bijna kunnen zeggen dat For Farmers via Jaspers een eigen televisieprogramma heeft, zónder dat het in de aftiteling staat’, concludeerde Trouw.

Via een nevenwebsite van For Farmers roept Jaspers boeren op onderwerpen aan te dragen die in het programma aan bod zullen komen. ‘Ik hoop dat jullie mijn ‘redactie’ willen zijn’, zo schrijft ze in een column.

Waarschuwing of een boete

‘We hebben informatie opgevraagd bij de KRO-NCRV over de twee programma’s en de afspraken die daaromheen zijn gemaakt door de omroep’, vertelt een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media. Hij kan verder niks over het onderzoek zeggen. ‘Aan de hand van de informatie die we krijgen, kijken we wat voor vervolgstappen we nemen. Daar staat geen termijn voor.’ Het Commissariaat kan indien er sprake is van een overtreding een gesprek aangaan met de omroep, een waarschuwing geven of een boete opleggen.

Na de berichtgeving in Trouw kreeg het Commissariaat ook klachten van kijkers binnen over Jaspers. De woordvoerder benadrukt wel dat het onderzoek zich niet op de presentatrice richt. ‘We onderzoeken het programma en zij maakt daarvan onderdeel uit. Maar we houden toezicht op de omroep, niet op personen.’

Sponsoring van programma’s van de publieke omroep is verboden. Eerder kreeg de VARA een boete van 50 duizend euro nadat Jaspers in 2010 haar servies tijdens een aflevering van De Wereld Draait Door promootte.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stelde eerder dat de KRO-NCRV heel wat uit te leggen heeft. ‘Juist bij de publieke omroep moet je elke suggestie of schijn van belangenverstrengeling vermijden’, zei secretaris Thomas Bruning. ‘Je houdt als publieke omroep je geloofwaardigheid alleen overeind door hier écht scherp op toe te zien.’

De nevenfunctie van Jaspers is goedgekeurd door de directie van de KRO-NCRV. De omroep wil momenteel niet ingaan op inhoudelijke vragen. ‘Vanzelfsprekend zullen wij meewerken aan dit onderzoek en in alle openheid de feiten en relevante informatie aan het Commissariaat overleggen’, zo laat een woordvoerder weten.