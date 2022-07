Mediawaakhond: geen regels overtreden toen Jort Kelder FvD-campagnefilmpjes financierde

Jort Kelder, presentator voor WNL van Op1. Beeld ANP Kippa

Kelder betaalde in 2017 uit eigen zak een van de afzwaaiende redacteuren van het Avrotros-programma Hoe heurt het eigenlijk? om politieke campagnefilmpjes te maken, en bracht hem in contact met politici van FvD en D66. Dat blijkt uit een samenvatting van het rapport van het Commissariaat voor de Media, dat in handen is van de Volkskrant. ‘Ik werkte al jaren in allerlei rollen met hem’, appt Kelder, die de redacteur naar eigen zeggen wilde helpen. ‘Het was goedertierenheid, een kans en wat geld.’ Kelder schrijft dat hij ‘misschien handiger’ had moeten zijn. ‘Maar niets verkeerd gedaan.’

Er ontstond commotie toen FvD-leider Thierry Baudet in een podcast de ontboezeming deed dat Kelder hem een grote dienst had bewezen. Volgens Baudet maakte de redacteur een maand lang elke dag een filmpje voor de partij, die met twee zetels in de Tweede Kamer kwam. ‘Dat zorgde voor publiciteit’, zei Baudet. Kelder was bevriend met Baudet, maar zei vorig jaar dat hij hem zelden of nooit meer ziet. ‘Ik ben de controverses rond zijn partij en persoon zat.’

Volgens critici was de onafhankelijkheid van Kelder in het geding. Toen Kelder het geld overmaakte, presenteerde hij de talkshows Op1 (namens WNL) en Buitenhof (Avrotros) nog niet. Wel schoof hij regelmatig aan bij praatprogramma’s om als politiek commentator te praten over de Tweede Kamerverkiezingen, die aanstaande waren.

Onafhankelijkheid presentator

Het CvdM besloot vorig jaar juli een onderzoek in te stellen of de omroepen regels omtrent redactionele onafhankelijkheid en belangenverstrengeling hadden overschreden. Dat is volgens de mediawaakhond niet het geval. Het indirect financieren van campagnefilmpjes kan te rijmen zijn met een onafhankelijk optreden als presentator, schrijft het Commissariaat. Die beoordeling is aan de omroep. ‘Hierbij kunnen tal van factoren een rol spelen, zoals tijdsverloop tussen het moment dat de omstandigheid zich voordeed en het optreden van de presentator, aard van het programma en rol van de presentator.’

De omroepen hebben vooraf beperkt onderzoek gedaan, ‘wat ruimte laat voor verbetering’. Maar omdat de bepalingen in de Mediawet over redactionele onafhankelijkheid en belangenverstrengeling open zijn geformuleerd, en ruimte laten voor interpretatie, worden ze niet overtreden.

Daarmee pleit het Commissariaat Avrotros en WNL niet volledig vrij. ‘Beide omroepen hebben weliswaar formele processen ingericht om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen en (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, maar hier is minimale invulling aan gegeven. Het Commissariaat vindt dit zorgelijk en een duidelijk punt van aandacht voor de toekomst.’

‘Onderzoek kost tijd’

WNL-directeur Bert Huisjes is kritisch op het CvdM. ‘Het rapport heeft een jaar op zich laten wachten, en nu komt naar buiten wat we een week na alle ophef ook al wisten. Een jaar lang is Kelders integriteit ter discussie gesteld. Ik heb hem aangesteld als presentator van Op1 en ken hem als onafhankelijke denker, niet als iemand die stiekem partijen financiert.’

Het Commissariaat heeft een jaar over het onderzoek gedaan omdat het zorgvuldig te werk is gegaan, zegt een woordvoerder. ‘We hebben iedereen gesproken voor wederhoor, zoiets kost tijd.’

Eric van Stade, directeur van Avrotros, zegt dat hij tevreden is dat het CvdM na een ‘lang en zorgvuldig onderzoek’ concludeert dat zijn omroep zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. ‘Het advies om extra inspanningen te verrichten om de journalistieke onafhankelijkheid nog beter te waarborgen nemen we ter harte.’