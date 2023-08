Mediahuis lanceert sportsite waarbij AI de koppen en berichten voor sociale media verzint, en dat is pas het begin

Hoofkantoor van Mediahuis, uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf, in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

‘Volledig door AI-gedreven’, zo staat in het persbericht van Mediahuis. De praktijk van de gloednieuwe sportsite Resport is op dit moment nog wat voorzichtiger: de redactie van persbureau ANP is verantwoordelijk voor de inhoud van alle sportberichten, die automatisch op de site verschijnen.

Maar ChatGPT schrijft wel de ‘nieuwe en pakkende’ koppen boven de berichten en voor sociale media. Hiermee gaat Mediahuis nadrukkelijk een stap verder dan traditionele Nederlandse en buitenlandse media, die zogenoemde generatieve AI zoals ChatGPT hooguit inzetten als inspiratiebron, nooit als eindproduct. Zo zegt Resport-leverancier ANP zelf AI bovenal als hulpmiddel te zien, ‘dat redacteuren kan dienen als inspiratie bij het maken van koppen, achtergronden, verhaalideeën of te benaderen bronnen’. In de sportjournalistiek lijkt AI wat enthousiaster te worden omarmd. Voetbal International bijvoorbeeld experimenteert sinds dit jaar met verslagen die door AI zijn geschreven.

Over de auteur

Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

Resport is ontstaan uit nieuwsgierigheid naar hoe AI optimaal kan worden ingezet binnen de journalistiek, stelt de uitgever. Maar ook al is het een experimentele website, een woordvoerder van het uitgeefhuis benadrukt wel dat betrouwbaarheid en transparantie niet in het gedrang komen. Zo kijken er gedurende de dag altijd redacteuren mee met de koppen, maar dat is wel nadat berichten geplaatst zijn.

Andere tone of voice

De inzet van ChatGPT zal echter niet beperkt blijven tot het maken van die koppen. Binnenkort komen er bijvoorbeeld bij de artikelen biografieën staan over de desbetreffende sporters en ‘trivia-achtige achtergronden’. Voor de lezer zal dan altijd duidelijk zijn dat deze door AI zijn geschreven, zo belooft Mediahuis. In nog weer een later stadium zou AI ook de ANP-berichten kunnen herschrijven, in een andere ‘tone of voice’, aldus de woordvoerder.

Het gebruik van AI is in de mediawereld bepaald niet onomstreden. Bedrijven als OpenAI (de maker van ChatGPT) of Google (van het vergelijkbare Bard) hebben voor hun zogeheten grote taalmodellen achter ChatGPT en Bard gigantische hoeveelheden teksten nodig als trainingsmateriaal. Naast bijvoorbeeld e-books en Wikipedia-teksten hebben ze hiervoor ook complete krantenarchieven gebruikt. Openbare informatie, volgens Google en OpenAI. Pure diefstal, volgens de uitgevers. Zij klagen dat al die indrukwekkende teksten die de chatbots uitspuwen, alleen kunnen ontstaan dankzij het werk van alle krantenredacties.

Ook de artikelen van Nederlandse media zitten volop in de trainingsdata van die taalmodellen, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. Zonder dat er ooit een euro is afgerekend voor het gebruik daarvan. Ironisch genoeg óók de artikelen van Mediahuis-titels NRC en De Telegraaf.

Voor Mediahuis heeft deze discussie echter geen rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe sportsite: ‘Resport is ontstaan uit nieuwsgierigheid hoe we AI op een goede manier binnen de journalistiek kunnen gebruiken. We richten ons niet op de negatieve kanten, maar juist op de mogelijkheden hoe AI ons kan helpen.’ Mediahuis hoopt dat het gebruik van AI journalisten tijd kan besparen, zodat ze meer tijd overhouden voor andere werkzaamheden. De kennis die de uitgever met Resport opdoet, zal later ook worden gebruikt bij andere sites.