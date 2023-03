Mediabestuurder Jacqueline Smit tijdelijk hoofd van NOS Sport

Jacqueline Smit Beeld William Rutten

Smit werkt nu nog als senior consultant en interim-manager bij 3Rivers, een adviesbureau voor mediabedrijven. Ze gaat meteen aan de slag en blijft in principe zes maanden. Gelijktijdig wordt een procedure gestart voor een nieuwe hoofdredactie. NOS-directeur Gerard Timmer stelt blij te zijn met Smit: ‘Ze heeft de kennis en de ervaring om de gewenste veranderingen bij NOS Sport in gang te zetten.’

Uit meldingen van bijna honderd medewerkers en oud-medewerkers bleek dat onder de oude hoofdredactie jarenlang een cultuur heerste waarin (seksuele) intimidatie, pestgedrag en discriminatie plaatsvond. Aanvankelijk zou de hoofdredactie onder leiding van Maarten Nooter ‘gefaseerd’ terugtreden. Toen de druk vervolgens opliep, onder meer door een publicatie van de Volkskrant die inkleuring gaf aan de redactiecultuur en waarin specifieke incidenten werden besproken, werd besloten om de hoofdredactie alsnog per direct te laten vertrekken.

Althans: dat geldt voor hoofdredacteur Nooter en Ewoud van Winsen. Zij zijn inmiddels vertrokken. Pim Marks en Selma Schuurman blijven voorlopig nog in functie om de ‘continuïteit te waarborgen’. Smit zal dus met hen gaan samenwerken.

Smit begon haar carrière in 1993 als mediastrateeg bij een PR-bureau. Later werkte ze als leidinggevende bij Microsoft. Ook had ze belangrijke functies bij de 538 Groep en de Telegraaf Media Groep. Deze maand besprak Smit in een aflevering van de podcast FC Mediacircus nog de situatie bij NOS Sport. ‘Het is belangrijk dat je een duidelijk gesprek met elkaar hebt, dat open en veilig is en waarin alles gezegd kan worden’, zei ze over de redactie. ‘En waar je echt de tijd voor neemt.’ Dat gesprek is volgens Smit een kwestie van maanden. Zij zal nu zelf dat gesprek gaan leiden.