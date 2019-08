Media zijn niet welkom bij schouw in zaak-Nicky Verstappen

De Brunssummerheide, waar 21 jaar geleden het lichaam van Nicky Verstappen werd gevonden. Een deel van het gebied wordt een etmaal afgesloten voor de besloten schouw. Beeld ANP

De kortgedingrechter heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan over de vraag of de rechtbank Limburg al dan niet terecht (en voldoende gemotiveerd) heeft besloten om geen pers toe te laten tot de schouw. ‘Ik kan niet op de stoel van de strafrechter in Limburg gaan zitten', verklaarde hij.

‘De strafrechter in Limburg heeft gebruik gemaakt van een regel in de wet die het toestaat een deel van het strafproces niet openbaar te laten zijn: in het belang van een goede rechtspleging', aldus de civiele rechter. ‘De strafrechter heeft daar ook redenen voor aangevoerd. De civiele rechter in een kort geding kan daar niet aan tornen. Dat kan hoogstens in zeer bijzondere gevallen als er sprake is van een evidente misslag van de strafrechter. Dat is hier niet het geval.’

Ook de burgemeesters die een noodverordening hebben afgekondigd kregen het gelijk aan hun zijde. Zij hadden goede gronden om maatregelen te treffen om een deel van de Brunssummerheide 24 uur lang ontoegankelijk te maken voor publiek en pers. Dat zich ‘ernstige wanordelijkheden’ tijdens een openbare schouw zouden kunnen voordoen, noemt de Haagse rechter ‘voorstelbaar’. Daarmee wijst de Haagse rechter alle vorderingen van de pers af om aanwezig te mogen zijn bij de schouw.

Volgens de NOS is de uitspraak van de kortgedingrechter voor advocaat Christiaan Alberdingk Thijm van de media-organisaties wel reden om de rechtbank in Limburg vanmiddag opnieuw om toegang te vragen. Want zowel de verdachte als de familie heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen openbaarheid. Dat zijn volgens de advocaat nieuwe feiten op basis waarvan een andere afweging gemaakt zou kunnen worden.

De besloten schouw in de zaak-Nicky Verstappen vindt dinsdagmorgen plaats. De rechters gaan samen met de officieren van justitie, verdachte Jos B. en zijn advocaat, en de familie van Nicky een kijkje nemen op de Brunssummerheide, waar bijna 21 jaar geleden het ontzielde lichaam van de 11-jarige jongen werd gevonden.

De schouw is weliswaar ‘een rechtszitting die op locatie plaatsvindt’, dus in principe openbaar, maar de rechtbank in Maastricht besloot pers en publiek te weren ‘om procespartijen voldoende gelegenheid te geven ongestoord te kunnen kijken en om de schouw ordentelijk en veilig te laten plaatsvinden’. De gemeente heeft een noodverordening uitgevaardigd om het gebied hermetisch af te sluiten voor pottenkijkers.

Marcel Gelauff (links), voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, en de advocaten bij aanvang van het kort geding in de rechtbank voor media vrijdag. Beeld ANP

Onder meer NOS, RTL Nieuws, ANP, De Telegraaf, Algemeen Dagblad, nu.nl, journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren vinden het besloten karakter een inbreuk op de persvrijheid. ‘Van ons wordt verlangd het publiek op neutrale wijze te informeren en controle uit te oefenen op de overheid en de rechtspraak’, zei Marcel Gelauff, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, vorige week. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm sprak vrijdag tijdens de zitting zelfs van ‘censuur’ omdat de pers preventief wordt geweerd bij de schouw.

Ook de advocaat van Jos B. heeft al eerder namens zijn cliënt laten weten geen bezwaar te hebben tegen openbaarheid. De nabestaanden van Nicky Verstappen zijn die mening eveneens toegedaan. Het voorstel van de media is dat één cameraploeg de schouw registreert en vervolgens de beelden deelt met alle geïnteresseerde mediaorganisaties.

De advocaat van de rechtbank Limburg voerde vrijdag tijdens het kort geding aan dat de aanwezigheid van een cameraploeg al verstorend kan werken. ‘De procesdeelnemers moeten zich vrij voelen om zich uit te spreken en te bewegen’, zei hij. Na afloop volgt een verslag van de schouw tijdens de pro-formazitting in de rechtbank dinsdagmiddag, betoogde hij. Die zitting is wel openbaar.