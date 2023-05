Media boycotten jaarcongres Britse Conservatieve Partij

De Britse premier Rishi Sunak van de Conservatieve Partij afgelopen woensdag tijdens het vragenuur in het Lagerhuis. Beeld AP

Het jaarlijkse congres van de Conservatieve Partij zal komende herfst waarschijnlijk zonder pers plaatsvinden. Uit protest tegen een entreeheffing van omgerekend 157 euro zijn grote mediaorganisaties overgegaan tot een boycot. Zelfs de kranten die de regeringspartij een warm hart toedragen zullen geen journalisten naar Manchester sturen.

Normaal gesproken is een congres van de Conservatieven het decor van protesten, zeker in een rode stad als Manchester. Dit keer komt het voornaamste protest vanuit journalistieke hoek. ‘In een democratische samenleving,’ zo luidt een persverklaring van gezamenlijke mediaorganisaties, ‘zijn alle congressen van een aanzienlijk politiek en openbaar belang, en als zodanig zou er geen financiële belemmering voor journalisten moeten zijn om als ogen en oren van de bevolking bij zulke gebeurtenissen verslag te doen.’

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Het is voor de tweede keer op rij dat de regeringspartij geld vraagt voor toegang tot de vierdaagse conferentie die door duizenden politici, journalisten, partijleden en lobbygroepen wordt bezocht. Vorig jaar was het vooral de internationale pers die het zogeheten feest van de democratie uit verontwaardiging van het entreegeld links liet liggen. Dit keer zullen ook verslaggevers van Britse kranten als The Times, The Daily Telegraph en The Guardian weigeren te komen, tenzij de partij komende tijd zwicht onder de druk.

Vrije nieuwsgaring

Het ziet er niet naar uit dat een ommezwaai aanstaande is. De partij heeft gezegd dat de ‘bescheiden’ heffing als doel heeft om te voorkomen dat journalisten zich aanmelden om vervolgens verstek te laten gaan. Volgens de partij kost dit tienduizenden ponden, onder meer aan veiligheidscontroles. Voor armlastige media zou er een korting zijn, maar deze redenering gaat voorbij aan het principe van vrije nieuwsgaring. Tevens hebben de Conservatieven erop gewezen dat ook Labour geld vraagt, maar dat gaat om een vrijwillige klimaatheffing van enkele ponden.

Ondanks de belofte van minister van Cultuur, Sport en Media Lucy Frazer om persvrijheid te versterken, waren journalisten helemaal niet welkom tijdens het recente voorjaarscongres van de partij in Birmingham. Dat was alleen bedoeld voor partijmedewerkers, terwijl ondernemers voor 575 euro een kaartje konden kopen voor een speciale ondernemersdag. Tussen de Conservatieve Partij en delen van de Britse media heerst al jaren spanning. Oud-premier Boris Johnson beweerde twee jaar geleden dat journalisten te vaak mensen ‘misbruiken’ en ‘aanvallen’.