Medezeggenschap mariniers schoot tekort bij bouw nieuwe kazerne in Vlissingen

Advies geschillencommissie vergroot onzekerheid over kazerne in Vlissingen.

Beeld van de oude marinierskazerne in Doorn. Foto Marcel van den Bergh

De mariniers zijn onvoldoende betrokken bij de bouw van hun nieuwe kazerne in Vlissingen. Dat is het oordeel van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD). Daarom moeten ze opnieuw de kans krijgen zich uit te spreken over de eisen waaraan de kazerne moet voldoen. Het Ministerie van Defensie erkent dat de medezeggenschap tekortschoot en wil daar verandering in brengen.

De verhuizing van de mariniers van hun kazerne in Doorn naar een nieuw te bouwen complex in Vlissingen kan hierdoor opnieuw vertraging oplopen. De kazerne zou aanvankelijk in 2017 in gebruik worden genomen, inmiddels wordt de opening in 2022 verwacht.

Veel mariniers zien niets in een verhuizing. Het voornaamste argument is het verbrokkelen van hun sociale netwerk; hun partners zouden moeilijk aan werk komen in Zeeland. Het korps kampt met een dusdanige leegloop dat de inzetbaarheid in gevaar zou kunnen komen. Volgens Jeff Mac Mootry, commandant van het korps mariniers, zal op termijn wellicht de helft van de mariniers de dienst verlaten.

Schietbanen

De geschillencommissie CGMD is aan het werk gezet door de medezeggenschapscommissie van de mariniers. Die richt zich niet op de wenselijkheid van de verhuizing, maar beperkt zich tot de kwaliteit van de Zeeuwse kazerne. Daar ontbreekt volgens de commissie heel veel aan. Zo zijn er te weinig bedden gepland, bieden de schietbanen te weinig mogelijkheden, zijn de trainingsfaciliteiten onvoldoende, deugt de stalling voor het materieel niet en is de grond bij Vlissingen vervuild. Dit terwijl in 2012 een ‘fit for purpose’-kazerne was beloofd.

Die bezwaren – de medezeggenschapscommissie telde er zestig – zouden volgens de geschillencommissie opnieuw moeten worden bekeken. Het voorstel is nu een inspecteur-generaal als bemiddelaar aan te stellen, die het overleg tussen Defensie en mariniers weer vlot trekt. Een woordvoerder van Defensie wil niet speculeren over de aard van de overlegstructuur, maar onderstreept wel een andere conclusie uit het advies: ‘De bouw mag geen onnodige vertraging oplopen’.

Het advies van de geschillencommissie is niet bindend. Jasper de Waard, advocaat van de medezeggenschapscommissie, zegt geen voorbeelden te kennen waarbij Defensie een dergelijk advies in de wind sloeg. ‘Neemt Defensie dit niet over, dan staan ze voor gek. 750 bedden voor 2.300 mensen, daar gaat zo’n inspecteur-generaal vast niet mee akkoord. Ik verwacht dat het gezond verstand zal zegevieren.’ Bij de bouw van de Kromhoutkazerne leidde het advies van de geschillencommissie volgens hem tot een vertraging van drie jaar. Een dergelijk oponthoud verwacht De Waard niet. ‘Dit kan in enkele maanden geregeld zijn, omdat er al veel informatie ligt.’

Charmeoffensief

Als de bouwplannen ingrijpend moeten worden aangepast, zal dat de kosten van de nieuwe kazerne opdrijven. Dat kan een argument zijn om alsnog te besluiten in Doorn te blijven, waar de huidige kazerne voor aanzienlijk lagere kosten gerenoveerd kan worden.

De Tweede Kamer spreekt na het reces opnieuw over de marinierskazerne. Dan zijn er ook nieuwe cijfers over het aantal mariniers dat ontslag nam of wil nemen. Niet alleen de oppositiepartijen GroenLinks en PVV zijn kritisch over de verhuizing. Coalitiepartij D66 vindt dat een verhuizing de inzetbaarheid van het korps niet in gevaar mag brengen.

Een belangrijke reden om in 2012 te besluiten de marinierskazerne naar Vlissingen te verkassen, was dat Zeeland een krimpregio is, waar veel overheidsdiensten de afgelopen jaren verdwenen. De provincie Zeeland voert al enige tijd een charmeoffensief richting mariniers om de kwaliteiten van de regio te onderstrepen.