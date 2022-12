Medewerkers Buitenlandse Zaken geschokt én verbaasd over ‘institutioneel racisme’

Nederlandse topdiplomaten poseren in 2019 voor een groepsportret tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Vooraan in het midden de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, met aan zijn linkerhand de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van destijds, Sigrid Kaag. Door de coronacrisis zijn deze bijeenkomsten de laatste jaren niet meer gehouden. Beeld BuZa

Om te zeggen dat het ‘verkennende onderzoek’ naar racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bij medewerkers van dat departement hard is aangekomen, is een understatement. De reacties lopen uiteen van geschokt tot verbaasd - van de aanvechting de onderzoeksmethode en de conclusies van het rapport te bestrijden tot de erkenning dat er sprake is van een ‘gesloten cultuur’ en een ‘angstcultuur’ waarin deze en andere misstanden kunnen floreren.

Een van de weinigen die on the record wil reageren, is topdiplomaat in ruste Ed Kronenburg, die onder meer secretaris-generaal was op het departement en ambassadeur in China. ‘Juist bij BZ zou je dit gezien de aard van het werk niet verwachten, maar blijkbaar is het een hardnekkig probleem. Het gaat echter wel erg ver dit als institutioneel racisme te bestempelen. Dat betekent dat het eerder regel dan uitzondering is en dat herken ik zeker niet.’

Nochtans liegen de citaten in het verkennende rapport er niet om: ‘Jij kunt goed sjoelen voor een neger.’ ‘We hadden ze in Afrika moeten laten.’ ‘Achterlijke culturen die de moderniteit moeten worden ingetrokken.’ ‘Jij gaat het waarschijnlijk wel maken want je hebt een dubbel rugnummer, je bent vrouw en allochtoon, dus dat gaat wel lekker.’

Hetzelfde geldt voor de conclusie van ‘institutioneel racisme’ die de onderzoekers trekken uit dieptegesprekken met 33 medewerkers en focusgroepen waaraan 47 mensen meededen. ‘Racisme is een probleem waarmee bi-culturele en lokaal aangenomen medewerkers veel in aanraking komen’ en wordt door veel respondenten als een ‘structureel probleem’ ervaren.

‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt’

Bij institutioneel racisme gaat het volgens het verkennende rapport om ‘oneerlijke processen in de instroming en doorstroming van medewerkers en oneerlijke processen die bijdragen aan uitstroming. Daarnaast ontbreekt er een sterke sociale norm van non-discriminatie, een goed functionerende klachtenprocedure en een inclusieve organisatiecultuur.’

Een ervaren diplomaat die anoniem wil blijven zegt ‘stomverbaasd’ te zijn over de conclusies. ‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt, ook niet op de posten waar ik leiding gaf. Het werk bestaat juist uit het voortdurend omgaan met andere culturen en iedereen is zich buitengewoon bewust van de gevoeligheden.’

Hij wijst op de vertrouwenspersonen die overal in de organisatie rondlopen, de reguliere inspecties en de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers. ‘In al die jaren als leidinggevende ben ik nooit signalen van structureel racisme tegengekomen.’

Critici vragen zich ook af of je in een ‘verkennende studie’ waarin met een beperkt aantal mensen is gesproken zulke vergaande conclusies kunt trekken over een organisatie van meer dan zesduizend mensen. Kronenburg: ‘Hierdoor wordt iedereen bij BZ onterecht over één kam geschoren en verantwoordelijk gehouden voor het verwerpelijke gedrag van een aantal collega’s. Nader onderzoek met naam en toenaam is een vereiste om de waarheid boven tafel te krijgen en de problemen daadkrachtig aan te pakken.’

Een corporale en gesloten structuur

Bij Nieuwsuur zette Nori Spauwen, die op het departement werkte als coördinator diversiteit en inclusie, een negatief beeld neer: zij sprak van een angstcultuur en interne tegenstand toen ze probeerde deze problemen aan te kaarten. ‘Mensen durven heel weinig naar voren te treden. En als ze het wel doen, wordt er niets mee gedaan.’

Dat wordt deels bevestigd door een andere oud-diplomaat die verbaasd is over sommige conclusies. Ook hij heeft op vele posten gediend. ‘Op posten ben je juist heel erg aangewezen op lokaal personeel en daar ontwikkel je een innige band mee, ook sociaal.’ Wat hij wel herkent is de beschrijving van een corporale en gesloten cultuur, die bovendien erg hiërarchisch is en waarin het zelfreinigend vermogen ontbreekt.

‘Die corpscultuur is nog steeds een deel van het profiel van veel mensen die binnenkomen.’ Wie niet tot die dominante cultuur hoort, kan kiezen uit aanpassing of uitsluiting. ‘Deze problemen hebben te maken met de heel gesloten cultuur op het departement, de weigering fout gedrag te corrigeren en je open te stellen voor kritiek.’

De ‘echte’ diplomaten zijn de elite

Van oudsher is Buitenlandse Zaken een sterk hiërarchisch en elitair departement, met een strikte scheiding tussen groepen werknemers. Er is ook een hiërarchie in portefeuilles: veiligheid is belangrijker dan ontwikkelingssamenwerking. Op de buitenposten is de piramide nog steiler, met bovenaan een almachtige ambassadeur, dan uitgezonden diplomaten, dan lokaal geworven Nederlanders en onderaan het ‘lokale personeel’.

De elite bestond en bestaat uit de ‘echte’ diplomaten die ‘het klasje’ hebben gevolgd, de opleiding tot diplomaat waarvoor een strenge selectieprocedure geldt. Zij hebben een streepje (of eerder twee) voor op de zij-instromers van andere departementen of disciplines.

Nog niet al te lang geleden waren adellijke afkomst en dubbele achternamen schering en inslag bij deze elitegroep. Dat is allang niet meer zo - mede door het streven naar diversiteit in de werving - maar de erfenis van een dominante, corporale cultuur is allerminst uitgebannen, blijkt uit het rapport en uit ervaringen van medewerkers.

Het bestaan van vertrouwenspersonen en inspecties lijkt weinig te helpen, beweren zij: de cultuur op het ministerie is zo hiërarchisch en de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van beginnende diplomaten zo groot, dat deze kanalen nauwelijks werken. Bovendien hebben de inspecties een hoog ‘slager keurt zijn eigen vlees’-gehalte. De Volkskrant beschikt over verschillende voorbeelden (die wegens herleidbaarheid en bronbescherming niet genoemd kunnen worden) waarin de inspectie vooral optrad om schandalen of wanklanken in de doofpot te stoppen.

Generatiekoof tussen oud en jong

De afgelopen jaren is door hoge ambtenaren, onder wie Renée Jones-Bos en Joke Brandt, het nodige gedaan om de cultuur meer divers te maken. Maar jonge vrouwelijke diplomaten schetsen een beeld van een ministerie waar vooral de leiding niet bereid is met haar tijd mee te gaan. Daarin lijkt ook sprake van een generatiekloof: jonge diplomaten zijn opgegroeid in een ander, veel diverser land dan de ouderen. Zij stellen eisen aan sociale omgangsvormen die bij sommige oudere diplomaten onbekend of onbemind zijn.

Een anonieme vrouwelijke diplomaat van bi-culturele afkomst spreekt van een ‘angstcultuur om je uit te spreken over dingen die de incrowd niet goed vindt’. Hierdoor wordt interne kritiek bijna nooit geventileerd. ‘Er zijn geen zwarte lijstjes, zeggen ze, maar als je je uitspreekt heb je de kans dat ze je zien als een lastpak en dus een volgende goede plaatsing niet gunnen. Althans, dat is het gevoel.’

Zij heeft zich nooit helemaal thuis gevoeld op het departement. ‘Veel mensen met een migratieachtergrond hebben het gevoel dat ze worden aangenomen met een bepaalde reden. Het is nu meer: check, weer een binnen. Een check die de personeelsdienst kan afvinken. Ik had het gevoel harder te moeten werken, meer te moeten bewijzen, om uiteindelijk als nummer te worden gezien.’

Ongepaste grappen

De meeste werknemers van het ministerie zijn welgesteld, hoogopgeleid en vaak uit het corps, zegt deze vrouwelijke diplomaat. Mensen die niet vaak contact hebben gehad met anderen die géén privileges hebben gekend. De eenzijdige, ‘elitaire’ cultuur bij BZ leidt volgens haar tot uitsluiting.

‘Ik ben een vrouw van kleur en heb op alle fronten te maken gehad met ongepaste grappen en ongepaste opmerkingen. Op een gegeven moment dacht ik: waarom ben ik altijd degene die dit soort situaties moet aankaarten en oplossen? Die verantwoordelijkheid zou bij de groep moeten liggen die het probleem creëert, niet bij wie het te verduren krijgt.’

Behalve dat ze zelf ‘niet in haar kracht werd gezet’, ervoer zij tijdens haar werk ook dat er vaak werd neergekeken op andere bevolkingsgroepen. ‘Het is hun eigen schuld hoor, zeiden collega’s als het om Afghaanse Nederlanders ging die vastzaten in Afghanistan. Zij begrepen niet dat dit geen vakantie was: veel Afghanen waren wanhopig en dachten dat dit misschien de laatste keer was dat ze hun familie konden zien.’

Die conservatieve instelling van veel ambtenaren beïnvloedt volgens haar ook het beleid: ‘Want de Kamer neemt de politieke besluiten, maar de ambtenaren beslissen hoe ze die uitvoeren.’ Wat ook niet helpt is de obsessie met beeldvorming: ‘Het allerergste bij BZ is als we een slecht imago hebben en als mensen van buiten weten dat dingen slecht gaan.’

Seksueel grensoverschrijdend gedrag van diplomaten

Een andere jonge diplomaat vertelt over de slechte bejegening van lokaal personeel op een Aziatische post. Ze noemt onder andere ‘woede-aanvallen van de leiding, met medewerkers die huilend uit het kamertje’ kwamen, maar ook ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag van diplomaten, dat algemeen bekend was maar niet bestraft werd’.

Het openlijke dedain voor en wantrouwen jegens lokaal personeel uit zich volgens haar ook andere manieren: ‘Ze werden niet uitgenodigd voor evenementen, er werd slecht over ze gepraat, en ze werden behandeld alsof ze slechte intenties hadden. Er was sprake van uitsluiting én racisme.’ Volgens haar haken jonge medewerkers af ‘door ervaringen die ze meemaken en het gevoel dat ze in deze organisatie niet kunnen groeien’.

Dat voelde ook een andere vrouwelijke diplomaat van bi-culturele afkomst die voortdurend werd gekleineerd en uiteindelijk naar een vertrouwenspersoon stapte. Die vertelde haar dat ‘dit nu eenmaal de cultuur is’ op het ministerie en dat als ze daar niet mee kon omgaan ze beter weg kon gaan.

De jonge (ex-)diplomaten wijzen naar de ambtelijke top als hoofdverantwoordelijke voor de werkcultuur waarin angst regeert en niet wordt opgetreden tegen racisme en andere misdragingen. ‘Heel het ministerie zal nu wel weer op cursus moeten’, reageert een van hen. ‘Maar jonge mensen weten al dat er heel veel moet veranderen op het ministerie. Laat de oude witte mannen aan de top zelf eens op cursus gaan!’

‘Dat dit rapport er ligt, is onontkoombaar en dat is heel erg goed’, zegt een ander. ‘Veel mensen zijn pessimistisch over de vervolgstappen. Maar erkenning van het probleem is een noodzakelijke eerste stap, al ligt de oplossing nog vele heuvels verder.’

Bijna alle diplomaten en ex-diplomaten in dit verhaal willen alleen anoniem en niet-herleidbaar hun verhaal vertellen omdat ze vrezen dat anders hun arbeidsrechtelijke of (in sommige gevallen) sociale positie daarvan schade kan ondervinden.