Medewerkers Boeing over 737 Max: ‘Zou mijn familie er niet mee laten vliegen’

De vloot 737 Max-toestellen van vliegmaatschappij Southwest Airlines, die voorlopig aan de grond blijft. Beeld AFP

Een Boeing-medewerker raadt in een donderdag vrijgegeven document een collega af om familie in de toestellen te laten meevliegen. ’Dit vliegtuig is ontworpen door clowns die zelf weer onder toezicht staan van apen’, schrijft een andere piloot in een intern bericht uit 2017, dat betrekking had op de vluchtcomputer van de 737 Max. Alle toestellen van dat type staan sinds vorig jaar maart aan de grond na twee crashes binnen een half jaar.

Uit een aantal berichten lijkt naar voren te komen dat Boeing wilde voorkomen dat piloten in een simulator moeten trainen voordat ze met de 737 Max mogen vliegen. Deze week gaf de vliegtuigbouwer het advies piloten de training – die het bedrijf waarschijnlijk miljarden extra kost – juist wel te laten ondergaan. Eerder had Boeing vastgehouden aan de lijn dat voor piloten die met andere 737-types vlogen een simpele computertraining voldoende was.

Zeer schokkend

De nieuwe informatie geeft een ‘zeer schokkend beeld’ van waartoe Boeing bereid was om onderzoek door de toezichthouder te omzeilen, zei Congreslid Peter DeFazio, die een commissie voorzit die onderzoek doet naar de 737 Max. Volgens DeFazio laten de interne berichten zien dat Boeing ‘cruciale informatie’ over het toestel trachtte achter te houden.

Boeing heeft de inhoud van de vrijgegeven berichten ‘volledig onaanvaardbaar’ genoemd. Het bedrijf stuurde de informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Stroom problemen

Eind vorig jaar stuurde het bedrijf ceo Dennis Muilenberg de laan uit na de onophoudelijke stroom problemen. Boeing, dat door de problemen met de Max miljarden verloor, werd verweten laks te hebben gereageerd op interne signalen over ernstige problemen met de Max. Lange tijd ontkende de concernleiding dat er iets mis was met de toestellen, werden interne documenten die op het tegendeel wezen buiten het zicht van luchtvaarttoezichthouder FAA gehouden en besteedde het bedrijf miljoenen aan een lobby die het toezicht op de vliegtuigbouwer moest versoepelen.

Muilenburg (‘een geweldige vent’, aldus president Trump) bleef zich afgelopen najaar uitputten in excuses tijdens een kruisverhoor door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In de zaal zaten familieleden die portretten omhoog hielden van omgekomen naasten bij een van de crashes. Ook tegen hen zei Muilenburg veelvuldig sorry, aanvankelijk zonder zijn toehoorders aan te kijken, wat hem op een publiekelijke uitbrander door een nabestaande kwam te staan.