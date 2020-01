Medewerker woningcorporatie pleegt grootschalige fraude

Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De vrouw werkte jarenlang als senior medewerker op de financiële administratie, stelt woordvoerder Pim de Ruiter van Stadgenoot. Ze maakte meermaals bedragen over naar ‘een rekening waar ze zelf bij kon komen’, vertelt hij. Mogelijk gaat het om het rekeningnummer van een familielid dat een andere achternaam draagt, waardoor de boekingen minder opvielen.

Stadgenoot is een van de grotere woningcorporaties van Amsterdam en heeft ongeveer 30 duizend sociale huurwoningen in beheer. De fraude werd begin september ontdekt. ‘Nadat we de medewerker confronteerden, heeft ze meteen bekend’, aldus De Ruiter. De bekentenis omvatte in eerste instantie een beperkt aantal overboekingen. Bij nader onderzoek werd duidelijk dat de totale omvang van de fraude veel groter was, stelt hij. Het exacte bedrag wil hij niet bevestigen, maar ‘het gaat om een hele hoop geld’.

Volgens De Telegraaf zou de vrouw het geld in porties van 10- tot 20 duizend euro hebben overgeboekt naar de rekening van haar minderjarige dochter, en zou ze het geld hebben gebruikt om ermee te gokken en om op vakantie te gaan.

De medewerker, die geen leidinggevende was, is volgens de woordvoerder van Stadgenoot op staande voet ontslagen. Ook deed de woningcorporatie aangifte. De vrouw was volgens hem in het bezit van de noodzakelijke diploma’s.

De financiële afdeling van Stadgenoot hanteert volgens de woordvoerder het ‘vier-ogen-principe’: elke overboeking moet ten minste door twee mensen worden gezien. Hij kan niet verklaren hoe de fraude gepleegd is, maar zegt dat Stadgenoot geen medeplichtigen op het oog heeft. De financiële afdeling telt zo’n 25 medewerkers. ‘Er zat daar een lek’, zegt hij. ‘Dat is nu gedicht. Een forensisch accountant onderzoekt op dit moment hoe dit kon gebeuren, of er meer mogelijkheden zijn om malversaties te plegen en wat we moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen.’

Zes ogen

Medewerkers hebben ‘zeer geschrokken’ op de fraude gereageerd, aldus de woordvoerder. ‘Mensen trokken wit weg. Niemand had dit aan zien komen. Mensen vroegen zich af: hoe kan dit? En wat klopt er nog meer niet? Vertrouwen is toch de basis van de samenwerking, zeker op de financiële afdeling. Er gaat daar elke dag heel veel geld heen en weer. Honderd procent waterdicht kan het wellicht nooit worden. Misschien moeten we het ‘zes-ogen-principe’ gaan hanteren. We weten het niet.’

Mocht de vrouw de bedragen hebben vergokt, dan is het geld mogelijk voorgoed verdwenen. ‘In elk geval willen we onderzoeken of er nog geld is’, zegt de woordvoerder. ‘We zijn van plan het bedrag tot op de laatste cent op onze medewerker te verhalen.’

De corporatie maakte de laatste jaren veel werk van fraude door anderen. Zo zegt Stadgenoot hard op te treden bij woonfraude: wie betrapt wordt op illegale onderhuur, krijgt nooit meer een sociale huurwoning. Ook werd een (anoniem) meldpunt ingesteld om woonfraude op te sporen.

De Amsterdamse politie bevestigt dat aangifte is gedaan en dat de zaak wordt onderzocht door de recherche.