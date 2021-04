Medewerker Utrechtse plantsoenendienst ziet kunst voor onkruid aan

Het kunstwerk, nog voor de verbranding van de planten. Beeld © Vergroening Singels030

De trap zelf is dan weliswaar niet verdwenen, maar van de begroeiing – waarmee vrijwilligers bijna drie jaar lang zorgvuldig bezig zijn geweest – is hoegenaamd niets meer over. De ecologische, ‘verdwijnende’ trap is een werk van kunstenaar Birthe Leemeijer en kostte ruim 243 duizend euro. Het Mondriaanfonds schonk 100 duizend euro, de rest is door de gemeente betaald.

De trap in het Utrechtse Zocherplantsoen moest een ontmoetingsplek worden voor ‘planten, dieren en mensen’, aldus de kunstenaar. De trap aan de achterzijde van het Centraal Museum eindigt min of meer in het niets, althans niet naar een toegang tot het museum. Wel dient de trap, in de woorden van de kunstenaar, ‘als een soort verbindende factor tussen het park, het museum en de singel.’

‘Let op: dit is kunst’

De trap zelf, met scheef lopende treden, is in 2018 aangelegd. Daarna zijn door vrijwilligers allerhande plantjes in de voegen aangebracht zoals de muurleeuwenbek en de tripmadam, met de bedoeling dat die uiteindelijk het steen volledig aan het oog onttrekken.

De inhuurkracht van de plantsoenendienst was er niet mee bekend dat het hier om een kunstwerk ging. Hij ging niet alleen met een schoffel aan het werk maar ook met een brander om het hardnekkige groen weg te krijgen. De afdeling groenbeheer van de gemeente spreekt van ‘een menselijke fout met zeer spijtige gevolgen’.

Een van de vrijwilligers die jarenlang met de beplanting van de trap in de weer is geweest, Harmke van Dam, laat tegenover RTV Utrecht weten dat de inhuurkracht beter geïnformeerd had moeten worden. ‘Dit is heel triest. We zijn er drie jaar mee bezig geweest.’

De gemeente heeft inmiddels toegezegd alle schade te vergoeden. En heeft nog een belofte gedaan: bij het kunstwerk komen voortaan waarschuwingsbordjes te staan. In de trant van: ‘Let op: dit is kunst’.