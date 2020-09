Medewerker Charlie Hebdo moet onderduiken wegens bedreigingen: ‘Ik had 10 minuten om alles achter te laten’

Marika Bret arriveert in de Parijse rechtbank op 9 spetember 2020. Beeld AFP

Bret, die al bijna vijf jaar onder politiebeveiliging leeft, maakte in een interview met weekblad Le Point zelf bekend dat ze maandag op last van de politie is weggevoerd uit haar huis. Vorige week onderschepten de agenten die Bret beveiligen ‘gedetailleerde en uitvoerige bedreigingen’ die aan haar waren gericht.

De politie nam de berichten dusdanig serieus dat men besloot de directeur personeelszaken in allerijl te verplaatsen naar een schuiladres. ‘Ik had tien minuten om mijn spullen te pakken en mijn woning te verlaten’, vertelde Bret in het interview. ‘Tien minuten om een deel van mijn bestaan achter te laten.’

Bret, die in 1992 één van de stuwende krachten was achter de herlancering van Charlie Hebdo, zal niet terugkeren in haar huis. ‘Ik verlies mijn woning door een vloedgolf aan haat. De haat die altijd begint met bedreigingen, om angst te zaaien. We weten allemaal hoe dat kan aflopen.’

Cartoons

Begin september begon het proces tegen de handlangers van de broers Kouachi, de jihadistsiche terroristen die in 2015 elf redacteuren van Charlie Hebdo en een politieagent doodschoten. De daders zelf werden twee dagen na de aanslag gedood door de politie. Charlie Hebdo memoreerde het begin van de rechtszaak door de Mohammed-cartoons, die de terroristen tot hun daad brachten, opnieuw af te drukken. Sindsdien ontvangt de redactie ‘allerlei soorten gruwelijkheden’, aldus Bret. ‘Bedreigingen van Al Qaida, oproepen om het werk van de Kouachi’s af te maken.’

Volgens SITE, een Amerikaanse ngo die de online communicatie van extremistische groepen analyseert, heeft Al Qaida begin september verklaard dat de aanslag ‘geen eenmalig incident’ was. De redactie van Charlie Hebdo bevindt zich op een geheim adres in Parijs. De redacteuren van het blad werken daar achter gepantserde deuren en kogelvrije ramen, onder de constante beveiliging van gewapende agenten.

Het proces over de terreuraanslagen van 2015 staat deze week voornamelijk in het teken van de aanslag op de Joodse supermarkt Hyper Cacher, waar terrorist Amedy Coulibaly twee dagen na de aanval op Charlie Hebdo vier mannen doodschoot. Het proces duurt nog tot 10 november.