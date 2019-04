Mede-oprichter Forum voor Democratie uit stevige kritiek op partijleider Thierry Baudet

Henk Otten bij het provinciehuis van Zuid Holland. Beeld ANP

Over Baudets overwinningstoespraak op de avond van de Statenverkiezingen, waarin Baudet sprak over ‘onze boreale wereld’, zegt Otten: ‘Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten. Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Hij gaat over zijn eigen woorden, maar woorden hebben consequenties. Je hebt (als partijleider – red.) verantwoordelijkheid voor andere mensen. Met zo’n dog whistle trek je de partij met een ruk een kant op waar je volgens mij niet moet zijn.’

Een dog whistle of ‘hondenfluitje’ is een uitdrukking of frase die niet-ingewijden weinig zegt, maar die voor insiders een duidelijke boodschap bevat. De term ‘boreaal’ is omstreden omdat hij in ultraconservatieve en extreem-rechtse kringen, zoals de Amerikaanse alt-right-beweging, als metafoor voor een exclusief blanke, Noord-Europese samenleving wordt gebruikt. Otten: ‘Ik heb niks met rassen. Fascisme, racisme, ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik denk: ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht ras, iederéén wil minder belasting betalen. Wat kan mij het verder schelen?’

Baudets particuliere stokpaardjes, zoals zijn afkeer van moderne architectuur, worden lang niet door alle partijleden gedeeld, aldus Otten. ‘Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet.’

Otten vindt ook dat Baudet het electorale succes van de partij te veel voor zichzelf opeist. Nu Forum een grote speler op het Binnenhof wordt, moet Baudet andere partijleden hun plekje in de schijnwerpers gunnen, vindt Otten. ‘Ik had van tevoren tegen hem gezegd: ik zou een verbindende speech houden. Ik zou alle lijsttrekkers uit de provincies op het podium hebben gehaald. Achteraf heb ik tegen hem gezegd: je had het succes meer moeten delen.’

Thierry Baudet was zaterdagochtend niet bereikbaar voor een reactie.