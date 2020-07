Mede-eigenaar van omstreden pijnstillerbedrijf Purdue Pharma overleden

Sackler: aanjager van de Amerikaanse opiatenverslaving

Dreigend faillissement

Met de faillissementsaanvraag van Purdue Pharma is het eindspel van deze pijnstillerfabrikant begonnen, maar daarmee kan het boek nog lang niet worden gesloten. Niet alleen zal het bankroet door schuldeisers worden aangevochten, maar ook is de vraag of de eigenaren van Purdue, de familie Sackler, er met een deel van de buit vandoor zijn gegaan.

In de beklaagdenbank

Zoals tabaksfabrikanten in de jaren negentig in de VS in de beklaagdenbank kwamen te zitten, zijn nu de makers van pijnstillers aan de beurt. De Volkskrant sprak met arts Andrew Kolodny, getuige in de zaak tegen farmaciegigant Johnson & Johnson. ‘Farmaceutische bedrijven hebben een stroom gif in de maatschappij laten lopen.’