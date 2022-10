Mede door de stikstofcrisis is de agrarische kinderopvang populairder dan ooit

Stampen in de plassen, pony’s aaien en verse pannenkoeken bakken: voor de agrarische kinderopvang lopen de wachtlijsten vol. Dankzij de stikstofcrisis, die boeren dwingt tot nadenken over alternatieve inkomstenbronnen, maar vooral door de hang naar het buitenleven. ‘Hier zie je geen Nintendo’s.’

Het miezert, maar dat weerhoudt de 7-jarige Mart er niet van om op zijn knieën in de zandbak neer te strijken. ‘Ik maak choco’, zegt hij, terwijl hij met een uitgestreken gezicht door een bak modder roert. Zijn vriend Jesper (6) werpt zich op als souschef. ‘Hier nog een beetje schuim erbij!’

Wendy Lassche (42), de oprichter van de agrarische kinderopvang de Zonnestraal in Luttelgeest – middenin de Noordoostpolder – kijkt glunderend toe. ‘Ik zeg altijd: slecht weer bestaat niet. Wat is er nou heerlijker voor kinderen dan buiten spelen in de modder? Vanochtend zijn we nog met de kleinsten het land op gegaan. Toen hebben ze keihard in de plassen gestampt.’

De Zonnestraal is een kinderopvang, buitenschoolse opvang, zorgboerderij en een agrarisch bedrijf ineen. Daar zijn er steeds meer van, blijkt uit cijfers die de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO deze maand publiceerde. In 2007 waren er nog twintig agrarische bedrijven met een kinderopvang, inmiddels zijn dit er 265. De omzet steeg van 4 naar 115 miljoen per jaar.

Vrouwen

Dat is in lijn met de trend dat steeds meer boerenbedrijven neventakken opzetten, zoals een winkel, een camping of educatieve projecten, zegt Arjan Monteny, voorzitter multifunctionele landbouw bij LTO. De huidige stikstofcrisis dwingt boeren na te denken over alternatieve inkomstenbronnen, maar de financiële component is volgens Monteny niet de belangrijkste motivatie. ‘Je ziet dat het vooral de vrouwen van de agrariërs zijn die iets opzetten. Vroeger was het nog heel traditioneel: de boer werkte, de vrouw zorgde thuis voor de kinderen. Nu zie je dat vrouwen kansen zien om op het eigen bedrijf hun carrière op te pakken.’

Kinderen rapen eikels bij kinderopvang de Zonnestraal in Luttelgeest. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor Wendy Lassche ligt dit iets anders. Toen zij haar twee kinderen kreeg, werkte ze in de jeugdzorg. Haar man (‘boer Bert’) was verantwoordelijk voor het agrarische bedrijf, bestaande uit uitgestrekte akkers met aardappelen, suikerbieten, maïs, uien en bloemen. ‘Soms nam ik de kinderen uit mijn groep mee naar de boerderij en hoorde ik later terug dat ze het de mooiste dag van hun leven vonden.’ Daar moest ze wat mee. In 2007 zei ze haar vaste baan op en een jaar later, toen de vergunning rond was, begon ze met het opzetten van een kinderdagverblijf.

In 2019 kocht het stel een lap grond van de buurman en vestigde in de oude koeienstal een buitenschoolse opvang. De stalramen en de contouren van de oude mestgoot zijn nog zichtbaar. Het ruikt er vandaag naar pannenkoeken, gebakken van de eieren die de kippen op het erf die ochtend hebben gelegd. Buiten op het asfalt zijn twee meisjes aan het skaten, soms gaan ze even de stal in om de twee pony’s te aaien of bij de varkens en konijnen te kijken.

In totaal worden op de Zonnestraal zo’n 43 kinderen tussen de 0 en 4 jaar opgevangen in het kinderdagverblijf en eenzelfde aantal schoolkinderen op de buitenschoolse opvang. Nog eens 22 kinderen die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld autisme of adhd hebben, kunnen op de woensdagmiddag en zaterdag terecht op de zorgboerderij. Daar mogen ze ook tweemaal per maand een weekend logeren.

Lassche is zelf opgegroeid op een boerderij en gunt kinderen een vergelijkbare ervaring. ‘Veel buiten zijn en bewegen, spelenderwijs dingen ontdekken, creatief bezig zijn met natuurlijke producten, zien waar ons eten vandaan komt', somt ze op. ‘Je ziet hier geen beeldschermen of Nintendo’s. Het is echt back to basic.’

Wachtlijsten

Vrijwel alle agrarische kinderopvangbedrijven kampen met grote wachtlijsten, zegt Monique Litjens, voorzitter van de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK), waar ongeveer zeventig bedrijven zijn aangesloten. Zelf runt ze in het Limburgse Leunen de Mukkenstal, een opvang waar wekelijks zo’n driehonderd kinderen rondlopen. Haar man richt zich op het jongvee.

‘Ouders die zich nu bij ons aanmelden, kunnen pas in 2024 terecht’, zegt ze. ‘Ze kiezen heel bewust voor een agrarische kinderopvang en zijn bereid er kilometers voor om te rijden en een paar dubbeltjes per uur extra te betalen.’ Van personeelstekorten waar de reguliere opvang momenteel mee kampt, heeft de agrarische opvang veel minder last. Als er een vacature is, komen de brieven nog altijd binnen.

De vrees dat een agrarische opvang gevaarlijk is voor kinderen, is volgens Wendy Lassche van de Zonnestraal (R) ongegrond. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ondanks de grote vraag zijn sommige gemeenten huiverig om vergunningen te verlenen. Ze vrezen voor een wildgroei aan ondernemingen op het platteland, waardoor de geurnormen worden overschreden of de verkeersoverlast toeneemt. Ook de veiligheid van de kinderen, die zich tussen de dieren en grote machines bevinden, is een gevoelig punt.

Regels verschillen

De regels voor een agrarische opvang verschillen: waar de ene gemeente een extra onderneming (de zogeheten neventak) van maximaal 500 vierkante meter toestaat, beperkt de ander zich tot 100 vierkante meter. Ook hebben gemeenten bepaald dat de neventak (in dit geval de kinderopvang) niet groter mag zijn dan de hoofdtak (het agrarische bedrijf), terwijl meer dan de helft van de boeren die zijn aangesloten bij de VAK een hoger rendement haalt uit de kinderopvang. Ze moeten dan verplicht afschalen.

Dit heeft ook effect op de toekomstbestendigheid van bedrijven, stelt VAK-voorzitter Litjens. ‘Als een van onze kinderen later niet de koeien, maar wel de kinderopvang wil overnemen, dan hebben ze die keuze nu niet, omdat de neventak niet mag bestaan zonder de hoofdtak.’

De vrees dat een agrarische opvang gevaarlijk is voor kinderen, is volgens Wendy Lassche van de Zonnestraal ongegrond. Ze wijst op de talloze regels waar haar bedrijf aan moet voldoen, zoals het inenten van de dieren, een hekwerk om het terrein en standaard begeleiding als de kinderen naar buiten gaan. De GGD voert inspecties uit. Er is wel één ding waar ouders rekening mee moeten houden, aldus Lassche. ‘Ze moeten het niet erg vinden dat hun kind vies wordt.’