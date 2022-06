McDonald’s-restaurants heropenen in Rusland, al is het officieel geen McDonald’s meer

Als de doorstart van McDonald’s op z’n Russisch een succes wordt, is dat een bewijs dat het de westerse sancties kan overleven. Beeld REUTERS

De naam is nieuw, en het logo eveneens. In plaats van de iconische M is het nu een klein rondje en twee streepjes die een burger en twee patatjes schijnen voor te stellen. Ook het voedsel heet anders, maar de nieuwe ceo, Oleg Paroev, zweert dat de gasten verder het verschil tussen McDonald’s en Vkoesno & totsjka niet zullen merken, niet in kwaliteit en niet in ambiance. De interieurs blijven hetzelfde, het personeel is hetzelfde en ook de ingrediënten en recepten van het eten zijn hetzelfde als toen het nog McDonald’s heette. Ook de ceo zelf is hetzelfde: Paroev was begin februari door McDonald’s tot directeur in Rusland benoemd, enkele weken voordat Rusland Oekraïne binnenviel.

Uit protest tegen de Russische invasie besloot McDonald’s in maart al zijn restaurants te sluiten, en half mei maakte het concern bekend zich in navolging van tal van westerse bedrijven helemaal uit Rusland terug te trekken. Het verkocht al zijn restaurants aan Alexander Govor, een Siberische oliemagnaat die al een van de licentiehouders van McDonald’s was. Voorwaarde bij de koop was, dat het beroemde logo en alle typische ‘Mac’-namen van de burgers en nuggets niet langer mochten worden gebruikt.

Die namen zijn gewijzigd, maar eigenaar Govor heeft verder alles helemaal hetzelfde gelaten en hij belooft dat dat zo zal blijven: het aanbod in de restaurants zal niet veranderen. Bijna alle ingrediënten worden in Rusland zelf geproduceerd, en dat blijft zo.

Poesjkinplein

Een van de eerste Vkoesno & totsjka-vestigingen die zondag zijn deuren opende was die aan het Moskouse Poesjkinplein. Dat was het eerste restaurant dat McDonald’s, in 1990, had geopend. Destijds werd de komst van het Amerikaanse fastfoodconcern beschouwd als een symbool voor het definitieve einde van de Koude Oorlog. Dat het restaurant na 32 jaar zijn deuren sloot, wordt gezien als het einde van het tijdperk van dooi.

De opening van Vkoesno & totsjka wordt een test voor de veerkracht van de Russische economie, die een berg aan verstikkende westerse sancties moet zien te overleven. Als de doorstart van McDonald’s op z’n Russisch een succes wordt, is dat een bewijs dat het die sancties kan overleven.

De vijftien restaurants die hun deuren hebben heropend zijn nog maar het begin: eind juni moeten tweehonderd Vkoesno & totsjka’s open zijn en aan het eind van de zomer moeten alle 850 voormalige McDonald’s in Rusland weer draaien.