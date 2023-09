McConnell (81) lijkt ondanks zorgen over gezondheid gewoon door te gaan als senator

Senator Mitch McConnell voorafgaand aan de persconferentie op 30 augustus in de Kamer van Koophandel, waarbij hij korte tijd ‘bevroor’. Beeld AP

Toen McConnell bij een persconferentie de vraag kreeg of hij op nieuw verkiesbaar zou zijn bij de Senaatsverkiezingen van 2026 viel hij lange tijd stil. Medewerkers snelden naar hem toe en vroegen hem of hij de vraag wel gehoord had.

Een antwoord op die vraag kwam er niet, maar het opmerkelijke voorval is wel aanleiding voor een ándere kwestie: is het nog wel verstandig dat iemand van zijn leeftijd fractievoorzitter is in het belangrijkste vertegenwoordigingsorgaan van de Verenigde Staten?

Ja, zo lijkt het antwoord van McConnell. Zijn arts maakte donderdagavond bekend dat hij volgende week, als de Senaat voor het eerst sinds het zomerreces weer bijeenkomt, ‘gewoon’ aanwezig zal zijn. Alles wijst erop dat McConnell zijn plek, die hij al heeft sinds 1984, dan weer zal innemen.

In maart viel McConnell in de Senaat, waarbij hij een rib brak en een hersenschudding opliep. Volgens zijn arts is de ‘freeze’ van de senator niet zo opmerkelijk. ‘Het is niet ongebruikelijk dat een licht gevoel in het hoofd optreedt bij het herstel van een hersenschudding’, schrijft hij in een verklaring. Uitdroging kan volgens hem ook een verklaring zijn.

Eind juli viel McConnell ook al lange tijd stil, tijdens een persconferentie over de defensiebegroting.