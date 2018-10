MC Slotervaart: patiënten niet in levensgevaar gebracht door faillissement ziekenhuis

Het faillissement van MC Slotervaart heeft de levens van patiënten niet in gevaar gebracht. Dat meldt het ziekenhuis woensdagmiddag in een verklaring. Een arts van MC Slotervaart trok eerder die dag aan de bel omdat één patiënt in levensgevaar zou hebben verkeerd.

Vorige week werden patiënten van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart noodgedwongen ‘herplaatst’. Beeld Arie Kievit

Het Amsterdamse ziekenhuis werd vorige week donderdag failliet verklaard. Een dag later moesten alle patiënten voor 15.00 uur zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Internist-oncoloog Hans-Martin Otten vertelde woensdagochtend tegen persbureau ANP dat die abrupte verplaatsing één patiënt bijna fataal werd. De patiënt, die zware chemokuur ondergaat, werd naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.

‘Als de artsen ons niet direct hadden gebeld, dan had deze patiënt zeer ernstige schade kunnen oplopen en kunnen overlijden. Het was zeer ernstig’, zei de behandelend internist-oncoloog Otten.

Geen calamiteit

MC Slotervaart heeft de berichten over de levensbedreigende situatie vervolgens laten onderzoeken. De arts noemde twee gevallen, maar het ziekenhuis laat in een verklaring weten dat er ‘geen sprake is geweest van een calamiteit’. ‘Deze conclusie is getrokken na onderzoek naar de feitelijke gang van zaken door de calamiteitencommissie, de betrokken arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur en de curatoren.’

Op de vraag waarom de internist-oncoloog dan aan de bel trok, wil woordvoerder Marcel Paapst van MC Slotervaart verder niet ingaan. ‘Dit is hoe het gegaan is’, zegt hij wijzend op de reactie van het ziekenhuis.

Minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) liet eerder die dag tijdens het debat over de sluiting van de ziekenhuizen al weten dat er ‘geen sprake was van een levensbedreigende situatie’. Bruins zei dit na overleg met de curator en ziekenhuisbestuurder Mariska Tichem. Volgens de minister heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nog geen melding ontvangen van de behandelend arts.

Feiten checken

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis – die weigerde het ziekenhuis verder te financieren en daarmee de surseance van betaling in gang zette – had woensdagmiddag overleg met de medisch specialisten en curator om de ‘feiten te checken’. Woordvoerder Christine Rompa kon voor dat overleg al wel melden dat niet de zorgverzekeraar, maar de curator de leiding heeft gehad bij de uitplaatsingsoperatie. ‘Wij hebben alleen extra geld beschikbaar gesteld, zodat de overdracht goed kon verlopen. Waar nodig hebben we geholpen met het benaderen van ziekenhuizen.’

Patiëntenfederatie Nederland kon woensdag begin van de middag ook niet inhoudelijk reageren. Eerst wil de belangenorganisatie weten wat er precies is voorgevallen, liet woordvoerder Thom Meens weten. ‘Als de berichtgeving klopt, is het natuurlijk vreselijk. De veiligheid van de patiënt moet altijd voorop staan’, zegt Meens.

De federatie hoopt dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid – die eerder deze week aankondigde onderzoek te doen naar het welzijn van de patiënten in de failliete ziekenhuizen – en de minister de onderste steen boven halen. ‘We willen vooral dat er lering uit getrokken wordt. Als er ooit nog een ziekenhuis omvalt, moet vooraf duidelijk zijn waar de patiënten naartoe kunnen en welke zorg ze daar krijgen.’