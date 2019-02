Mbo-studenten krijgen lessen over ondermijnende criminaliteit

In Eindhoven aan de Rapenlandstraat werd een werkend drugslab aangetroffen. Beeld anp

‘Het idee komt van de politie die de focus in het algemeen op ondermijning legt, ook in relatie met andere organisaties’, zegt Margo Gaemers, manager loopbaancentrum van het ROC van Twente. ‘Zij hebben contact met ons opgenomen en wij willen daar graag aan meewerken.’

De mbo-instelling ziet het als haar maatschappelijke taak om studenten op te leiden voor een beroep en tot ‘goede’ burgers. ‘Daaronder valt ook bewustwording van de gevaren die jongeren zelf lopen in relatie tot ondermijnende criminaliteit’, aldus Gaemers.

Daarbij gaat het niet alleen om de elektricien die in de verleiding komt of onder druk wordt gezegd om elektriciteit voor wietplantages af te tappen. Ook zorgmedewerkers die met kwetsbare mensen werken, kunnen bijvoorbeeld een prooi zijn voor mensenhandelaren. Horecamedewerkers kunnen te maken krijgen met witwassende criminelen. ‘In heel veel beroepen kan ondermijning een rol spelen’, aldus Gaemers.

Primeur

De komende maanden moet het lespakket worden ontwikkeld, in samenwerking met de politie. De Twentse docenten burgerschap krijgen bijscholing, zodat ze vanaf september in de klas aandacht kunnen besteden aan ondermijning. Het is voor zover bekend een primeur voor het ROC van Twente: als eerste in Nederland voert de mbo-instelling verplichte en permanente lessen in over ondermijnende criminaliteit.

Politie en justitie hebben de afgelopen jaren ondermijning van de rechtstaat, ofwel vermenging van onderwereld en bovenwereld, tot één van de speerpunten van het beleid uitgeroepen. Zo richten drugscriminelen tegenwoordig zonder scrupules wietplantages of drugslabs in woonwijken in, waarbij ze net zo makkelijk huurders inschakelen als knippers en cookers. Of ze gebruiken zonnestudio’s, autobedrijven en cafés als witwasmachines. Of ze verleiden gewone burgers om een centje bij te verdienen als katvangers.

‘Bij het vak burgerschap gaat het er vooral om dat jongeren bewust worden van de keuzes die ze moeten maken in het leven om een goede burger te zijn’, aldus Gaemers. ‘Wij vertegenwoordigen de maatschappij, want we hebben studenten uit alle lagen van de bevolking. Ondermijning is een thema dat in de hele maatschappij speelt. Daarvoor moet je de ogen niet sluiten. Met deze lesstof laten we zien waar ondermijning zich afspeelt, en dat jongeren wél een keuze hebben als ze zelf in de verleiding komen.’