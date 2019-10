MBO Raad waarschuwt voor sollicitanten met valse diploma’s

Leerlingen krijgen les in installatietechniek. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Omdat de consequenties groot kunnen zijn, luidt de koepelorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs de noodklok. ‘Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een niet gekwalificeerde zorgmedewerker bij patiënten fouten maakt’, zegt voorzitter Ton Heerts. ‘Of dat een niet gekwalificeerde elektromonteur werk uitvoert dat levensgevaarlijke situaties oplevert.’

De MBO Raad beschikt niet over cijfers van het aantal fraudegevallen. Wel constateert deze dat werkgevers zich de laatste tijd vaker bij mbo-instellingen melden om de authenticiteit van een diploma van een sollicitant of werknemer te checken. Soms blijkt dan dat iemand geen onderwijs gevolgd heeft op de betreffende instelling, of dat diegene een heel andere opleiding heeft gedaan.

Heerts hoorde de afgelopen maanden verschillende voorbeelden uit verschillende regio’s. Zo deden voor de zomer vijf mbo-instellingen aangifte van valsheid in geschrifte met zeker tien diploma’s in de installatiebranche. Ook zijn er voorbeelden van valse diploma’s van opleidingen in de zorg. ‘Het lijkt vaker te gebeuren in sectoren waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn.’

Stempel en waarmerk

De valse diploma’s zijn tegen betaling via internet te verkrijgen. ‘Papier, logo, stempel en waarmerk zijn vaak niet van echt te onderscheiden’, zegt Heerts. ‘En op zo’n website schrijven ze dan: zo eenvoudig was het nog nooit. De totale schaamteloosheid is verbijsterend.’

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft ondertussen weinig prioriteit aan deze vormen van diplomafraude, zegt Heerts. ‘Bij twee aangiftes liet het OM weten dat de aanpak van andere misdrijven voorrang kreeg, omdat deze vervalsing op tijd ontdekt was en er geen verdere schade is.’

Heerts zou daarom graag zien dat er bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opsporingsambtenaren worden gestationeerd die zich met diplomafraude kunnen bezighouden. DUO is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs die onder andere het diplomaregister beheert. Daarin zijn de diplomagegevens van vrijwel alle erkende opleidingen opgeslagen.

De MBO Raad adviseert werkgevers die twijfelen over een sollicitant te vragen naar een digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Dat uittreksel kan vanwege de privacyregels overigens alleen door de sollicitant zelf worden aangevraagd. Heerts: ‘En verder zeg ik: bij twijfel niet aannemen.’