Mays einde lijkt nabij: ‘Ze is losgeslagen van de werkelijkheid’

Premier May voor haar ambtswoning Downing Street 10. Beeld Reuters

De Britse krant The Times meldt vanochtend dat May bereid is af te treden en het vrijdag bekend zal maken. Is haar einde eindelijk in zicht?

‘De kans dat ze vrijdag weggaat is inderdaad groot na de opstand woensdag van partijprominenten. May zal dan een gesprek hebben met Graham Brady, de voorzitter van het partijbestuur van de Conservatieven. Het bestuur heeft gisteren in het geheim de partijregels veranderd.

‘Hierdoor is het mogelijk om voor de tweede keer in een jaar een vertrouwensstemming over May te houden. Brady zal dat besluit bij zich hebben in een gesloten envelop. Als May niet uit zichzelf opstapt, zal hij die envelop openen. Dit is hoge politiek, theater zelfs.’

Waarom blijft ze na alle Brexit-ellende tot op het laatste moment aan het premierschap vasthouden?

‘Dit is de baan van haar leven. May wilde altijd al premier worden. Ze is nu vastgekleefd aan Downing Street 10. Normaal gesproken hou je de eer aan jezelf, zeker na wat zij allemaal heeft meegemaakt. Maar zij zal tot de laatste seconde aan deze baan blijven vasthouden. Het is zelfs obsessief geworden.

‘Ze is losgeslagen van de werkelijkheid. Ze leest de kranten niet meer en zelfs haar naaste adviseurs vertelt ze niet alles. May is nu in zichzelf gekeerd. Het is bijna een psychologisch probleem geworden, in plaats van een politiek probleem. Ze heeft nu een sofa voor de deur gezet, dus voor vrijdag krijgt niemand Theresa May weg uit Downing Street 10.

Boris Johnson geldt als de grote favoriet voor de opvolging van premier May. Beeld Getty Images

Vandaag is dus de stilte voor de storm. Wat doet May vandaag eigenlijk?

‘Ze gaat haar stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen, ze heeft dus nog een extra dag. Maar vanwege de verkiezingen zal er een totale mediastilte zijn (het is volgens de Britse wet niet toegestaan om op verkiezingsdag politiek nieuws te brengen, red.). Het wordt dus een rare dag.

‘Nigel Farage zal vanavond, zoals het er nu naar uitziet, een grote zege behalen. Hij zal de show stelen, de Conservatieven zullen worden weggevaagd en ook Labour moet vrezen voor een slecht resultaat. De uitslag zal nog eens aangeven waarom May weg moet. Ze lijkt op oud-premier Gordon Brown. Die wilde ook niet vertrekken als premier, na een nederlaag. May is net zo koppig. Ook Brown beschouwde de functie trouwens als de baan die hij altijd wilde hebben.’

Als May vrijdag inderdaad opstapt, wie zie jij dan als haar opvolger?

‘Boris Johnson is natuurlijk de grote favoriet. Labour vreest hem electoraal, dat kan in zijn voordeel gaan werken. Maar bij de Tories wint eigenlijk nooit de favoriet, dat is nu traditie geworden. Ik verwacht dat er zeker acht kandidaten zullen zijn. Boris heeft ook vijanden, met name in de fractie die moet stemmen tot er twee kandidaten overblijven. Daarna moeten de partijleden de knoop doorhakken.

‘De kans dat Boris het wordt is groot. Er zijn niet echt alternatieven. Minister Michael Gove van Milieu wordt genoemd, maar hij wordt als onbetrouwbaar gezien. Ook zijn collega Sajid Javid van Binnenlandse Zaken wil graag premier worden. Het zou wel een stunt zijn: de eerste Britse premier van Pakistaanse afkomst. Ook is er een kans dat een jonge, onbekende politicus premier wordt.

‘Iemand als bijvoorbeeld Matt Hancock van Volksgezondheid. Hij heeft geen verleden, hij is een frisse wind. Wel leuk: hij was gisteren op tv omdat hij stroopwafels naar de kabinetsvergadering meenam. Hancock is een grote liefhebber van stroopwafels. Of het niet ongezond was, werd hem gevraagd.’

Als het Boris Johnson wordt, kan hij dan wél de Brexit voor elkaar krijgen?

‘Hij krijgt natuurlijk te maken met dezelfde problemen als May: er is geen duidelijke weg voorwaarts. Maar Boris is minder bang voor een no-deal Brexit dan May. Hij denkt: de EU zal op het laatste moment wel terugdeinzen en een deal sluiten. Blufpoker dus. May was wat dit betreft veel te voorzichtig.’