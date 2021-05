Maya's krijgen excuses van Mexico voor eeuwenlange uitbuiting en discriminatie

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador (rechts) met de president van Guatemala, Alejandro Giammattei (midden). Beeld AFP

‘Vandaag vragen we vergeving voor het onrecht dat het Maya-volk in de loop van de geschiedenis is aangedaan en voor de discriminatie waarvan ze vandaag de dag nog steeds het slachtoffer zijn’, zei minister van Binnenlandse Zaken Olga Sánchez Cordero.

De verontschuldiging van de Mexicaanse regering maakt onderdeel uit van een reeks evenementen waarmee dit jaar stil wordt gestaan bij de 500ste verjaardag van de verovering door de Spanjaarden en het 200-jarige bestaan van de Mexicaanse onafhankelijkheid. ‘We bieden onze meest oprechte excuses aan het Maya-volk aan voor de verschrikkelijke misdaden die zijn begaan door individuen en nationale en buitenlandse autoriteiten tijdens de verovering, gedurende drie eeuwen van koloniale overheersing en twee eeuwen van een onafhankelijk Mexico’, zei president Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador verwees in het bijzonder naar de kastenoorlog van 1847-1901, een inheemse opstand tegen Mexicaanse kolonisten en de regering. De opstand werd uiteindelijk beëindigd toen Mexicaanse troepen Felipe Carrillo Puerto tussen 4 en 5 mei 1901 veroverden. Daarbij kwamen ongeveer 250.000 mensen om het leven.

Zijn regering erkende ook het racisme en de verwaarlozing waarmee de etnische minderheid nog steeds wordt geconfronteerd. Hoewel de Maya-cultuur een belangrijke trekpleister is voor toeristen, profiteren de Maya's daar zelf nauwelijks van. De meesten leven als kleinschalige boeren of fruittelers, of als bouw- of schoonmaakpersoneel in dure resorts.

Tijdens de ceremonie waren protesten te horen van bewoners die zich verzetten tegen de bouw van Lopez Obrador’s ‘Maya Train’-project om Caribische resorts te verbinden met oude archeologische vindplaatsen. ‘We hebben een prachtige geschiedenis, en worden vaak als voorbeeld gehouden. Veel mensen verdienen veel geld met onze naam, maar dat geld komt nooit in onze gemeenschappen terecht’, zei de Maya-activist Alfaro Yam Canul.

Geweld en migratie

President López Obrador werd bij de ceremonie in de zuidoostelijke staat Quintana Roo vergezeld door de president van Guatemala, Alejandro Giammattei. Ook Guatemala heeft een grote Maya-bevolking. Volgens Giammattei zijn slavernij en oorlog in zijn land vervangen door problemen als geweld en migratie. ‘We worden nog steeds geconfronteerd met het verlies van mensenlevens - nu als gevolg van de georganiseerde misdaad en ondervoeding’, zei hij.

Het grote rijk van de Maya’s strekte zich vanaf enkele honderden jaren voor Christus tot circa 900 na Christus uit over delen van Midden-Amerika en Mexico.