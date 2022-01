Maya Angelou als eerste zwarte vrouw op een Amerikaans kwartje

Het eerbetoon aan Maya Angelou op de achterkant van de herdenkingsmunt. Beeld AFP

De herdenkingsmunt draagt een afbeelding van Angelou die haar armen spreidt met een vliegende vogel en een opkomende zon achter haar. Het beeld is ‘geïnspireerd door haar poëzie en symbolisch voor de manier waarop ze leefde’, schreef de United States Mint, de overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van munten, maandag in een persbericht.

Maya Angelou was een alleskunner: schrijfster, dichter, activist, hoogleraar, zangeres, danseres en nog veel meer. Bovenal was ze bekend vanwege haar autobiografie ‘I know why the caged birds sing’. In deze bestseller vertelt Angelou over de traumatische ervaringen in haar jeugd in het door racisme geplaagde zuiden van de VS. Dat boek was een eerste in zijn soort, gaf zwarte vrouwen een literaire stem, en werd een vast onderdeel van de boekenlijst op Amerikaanse scholen. De iconische Angelou overleed in 2014 op 86-jarige leeftijd.

Maya Angelou op een archieffoto uit 2008. Beeld AP

‘Elke keer dat we onze munten ontwerpen, hebben we de kans om iets te zeggen over ons land - wat we waarderen en hoe we als samenleving zijn gevorderd’, zei minister van Financiën Janet Yellen over het nieuwe kwartje. ‘Ik ben erg trots dat deze munten de bijdragen eren van enkele van de opmerkelijkste Amerikaanse vrouwen, onder wie Maya Angelou.’

De United States Mint heeft maandag de eerste lading munten met de afbeelding van Angelou verzonden. De kwartjes zullen spoedig door de handen van veel Amerikaanse burgers gaan. De nieuwe munt is namelijk geen verzamelobject, maar wordt in grote hoeveelheden geslagen voor dagelijks gebruik.

The first coin of the American Women Quarters™ Program is here—the Maya Angelou Quarter! Learn about honoree Maya Angelou and #HerQuarter in our press release at https://t.co/yYzGJpXQDD. Look for it in your change. @USTreasury @smithsonian @womenshistory @DrMayaAngelou @WCPInst pic.twitter.com/GVUpcnbszq — United States Mint (@usmint) 10 januari 2022

Eerbetoon aan Amerikaanse vrouwen

Traditioneel staat op de voorzijde van een kwartje het portret van de eerste Amerikaanse president George Washington en aan de andere kant een adelaar. Het ontwerp op de achterkant wordt soms veranderd. De US Mint brengt de komende jaren een serie munten uit ter ere van Amerikaanse vrouwen en hun bijdrage aan de Amerikaanse geschiedenis.

Amerikaanse burgers konden voorstellen indienen van vrouwen om in het programma te eren. Dit jaar zullen onder meer munten verschijnen met Sally Ride, de eerste vrouwelijk astronaut, en Wilma Mankiller, het eerste vrouwelijke opperhoofd van de inheemse stam Cherokee Nation.

Er is al decennialang kritiek op het gebrek aan diversiteit op de Amerikaanse valuta. Op de meeste briefjes en munten staan blanke mannen, waaronder verschillende slavenhouders. De regering van president Biden kondigde begin vorig jaar aan het biljet van 20 dollar te gaan wijzigen. Harriet Tubman, een voormalige slavin die minstens driehonderd ontsnapte slaven hielp vluchten naar het noorden van Amerika, moet de plaats innemen van voormalig president en slaveneigenaar Andrew Jackson. Sindsdien is het stil gebleven rondom het voorstel, dat al stamt uit de tijd van Obama.