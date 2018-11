May zal moord op Khashoggi aan de orde stellen tijdens G20-gesprek met Bin Salman, welke regeringsleiders volgen haar voorbeeld?

De omstreden Saoedische kroonprins Bin Salman kwam woensdag aan in Buenos Aires waar de G-20 wordt gehouden. Beeld AP

May kondigde aan de moord onderwerp van gesprek te maken, terwijl de kroonprins de Indiase premier Modi ontmoette. Bin Salman sprak met Modi in zijn verblijf in Buenos Aires, waar de economische top dit weekeinde wordt gehouden. De Indiase regering zweeg in alle talen of Modi de moord aan de orde had gebracht.

De dood van Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul heeft de betrekkingen tussen Riyad en het Westen sterk verslechterd. Met zijn aanwezigheid op de G20 probeert Bin Salman duidelijk zijn internationale isolatie te doorbreken. Voor Bin Salman zullen de gesprekken niet altijd makkelijk zijn omdat hij als sterke man van Saoedi-Arabië geen tegenspraak gewend is.

De Franse president Macron zei dat Europese leiders de moord vrijdag aan de orde moeten stellen. Bin Salman ontmoet mogelijk ook de Turkse president Erdogan.‘De boodschap die ik zal afgeven, zal heel duidelijk zijn’, zei May over haar gesprek met de kroonprins. ‘Wij willen een uitgebreid en open onderzoek naar wat er is gebeurd. Bovendien willen we natuurlijk dat diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, ter verantwoording worden geroepen.’

Een demonstratie in Tunesië tegen het bezoek van Bin Salman dinsdag aan de hoofdstad Tunis. De kroonprins vertrok daarna naar de G20 in Buenos Aires. Beeld REUTERS

Op de foto met Bin Salman

‘Het zal interessant zijn om te zien hoe de leiders zullen omgaan met de kroonprins, hoe warm ze met hem zijn’, aldus directeur Willis Sparks van de Eurasia Group, die de politieke risico’s wereldwijd in kaart brengt. Sparks: ‘Ik verwacht dat Trump zeer vriendelijk tegen hem zal zijn. Maar Europese leiders zullen waarschijnlijk niet staan te springen om met hem op de foto te gaan.’ Trump voelt er niets voor om Bin Salman en Saoedi-Arabië te straffen voor de moord op Khashoggi.

May gaf aan dat ze de Saoedische bombardementen in Jemen, waarbij veel burgerdoden vallen, eveneens aan de orde zal stellen in het gesprek. Steeds meer landen roepen op tot beëindiging van de door Saoedi-Arabië geleide militaire campagne in Jemen nu de humanitaire situatie in het land met de dag verslechtert.

De G20-top biedt Bin Salman voor het eerst sinds de moord op Khashoggi de mogelijkheid om zich op het wereldtoneel te rehabiliteren. De vraag is echter of wereldleiders staan te springen om met hem op de foto te gaan. Beeld AFP

Architect oorlog

Bin Salman wordt gezien als de architect van de Saoedische interventie, waaraan vooral bondgenoten in de regio meedoen. De VS verlenen onder andere logistieke steun en inlichtingen en voorzien de Saoedi’s van nieuwe wapens.

‘Wij blijven diep verontrust over de humanitaire situatie’, zei May, die benadrukte dat de strijd tegen de Houthi-rebellen politiek moet worden opgelost. ‘Wij zullen alle partijen aanmoedigen hier naartoe te werken.’

De Amerikaanse Senaat nam woensdag, tot grote onvrede van president Trump, een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van de Amerikaanse steun aan de oorlog in Jemen. De brede steun voor de resolutie, ook door de Republikeinen, toont de groeiende onvrede in de VS over de Saoedische rol in de oorlog en de betrokkenheid van Riyad bij de moord op Khashoggi.