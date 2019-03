May vraagt Brussel om uitstel van de Brexit tot 30 juni

Hoewel de Europese leiders bij herhaling hebben aangegeven in principe open te staan voor uitstel, is de vraag of ze iets zien in dit voorstel van May. In een ontwerpdocument van de Europese Commissie, dat is ingezien door persbureau Reuters, staat dat kort uitstel alleen mogelijk is tot 23 mei, de dag waarop de verkiezingen voor het Europees Parlement beginnen. Het alternatief zou een langer uitstel zijn tot eind 2019.

Op de Duitse radio zei Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat het onwaarschijnlijk is dat Brussel bij de regeringsleiderstop donderdag al een besluit zal nemen over het Britse verzoek. Er is in Brussel steeds minder geduld met de regering-May. ‘Mevrouw May heeft nergens overeenstemming bereikt’, zei de Luxemburger, ‘in haar kabinet, noch in het parlement.’

Het kabinetsberaad van dinsdag, lieten lekkende ministers de Britse media weten, voelde als ‘de laatste dagen van het Romeinse Rijk’. Uiteindelijk koos May de kant van de brexiteers, die dreigden op te stappen als ze zou kiezen voor een lang uitstel. Een minister verklaarde tegen over de BBC dat ze voor de brexiteers en haar eigen hachje heeft gekozen, en niet voor het landsbelang.

Volgens Juncker heeft May ‘nergens overeenstemming bereikt, in haar kabinet, noch in het parlement’. Beeld Reuters

Het is nu aan May om een manier te vinden haar akkoord toch ter stemming te brengen, iets wat de eurogezinde Lagerhuisvoorzitter John Bercow probeert te verhinderen. Als mogelijke datum valt nu 28 maart, de vooravond van de bestaande Brexit-deadline. Op deze manier wil May de leden van het Lagerhuis het mes op de keel zetten, iets wat veel woede veroorzaakt.

Zo’n stemming kan explosief worden wanneer Brussel als voorwaarde voor uitstel eist dat er een akkoord ligt. Dat is met name lastig voor Labour-parlementsleden die deze deal niet willen, maar ook geen No Deal. Een flinke groep brexiteers blijft fel gekant tegen haar deal en zal nooit voorstemmen. In dit scenario moet Bercow haast wel een stemming toestaan, omdat er anders een No Deal volgt.

De brief van May aan Donald Tusk. Beeld Prime Minister's Press Office