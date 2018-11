May vraagt Britse bevolking in open brief om verzet tegen brexit te staken

Volgens May moet de brexit nu worden doorgezet, zodat ministers zich weer kunnen focussen op wat echt belangrijk is voor de inwoners van het land, zoals ‘het verbeteren van de gezondheidszorg, het bouwen van meer huizen en het bestrijden van onrechtvaardigheid’. May, die volgens The Guardian via de brief probeert kritische politici onder druk te zetten, zegt de deal die met de EU is onderhandeld met ‘hart en ziel’ te zullen verdedigen. De brief is verstuurd naar de media en gepubliceerd op een website van de regering.

De premier is van mening dat 29 maart, als de Britten definitief geen deel meer uitmaken van de EU, ‘het punt moet markeren dat we de labels ‘vertrekken’ en ‘blijven’ voor altijd naast ons neerleggen en we weer als één volk tot elkaar komen’.

Land verscheurd

Of dat inderdaad gaat gebeuren is de grote vraag, aangezien de brexit het land intern verscheurd lijkt te hebben. Binnen Mays eigen partij gaan al stemmen op bij zowel ‘Leavers’ als ‘Remainers’ om het plan te torpederen. Ook verschillende ex-ministers die onder May gediend hebben voorspellen dat het plan in de huidige vorm nooit door het Lagerhuis zal worden goedgekeurd.

Ook voormalige Brexitminister David Davis verwacht dat de deal in de huidige vorm niet door het parlement komt. ,,In deze situatie is het geen deal of een nieuwe deal.’’