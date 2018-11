May vraagt Britse bevolking in open brief om verzet om brexit te staken

Volgens May moet de brexit nu worden doorgezet, zodat ministers zich weer kunnen richten op wat echt belangrijk is voor de inwoners van het land, zoals ‘het verbeteren van de gezondheidszorg, het bouwen van meer huizen en het bestrijden van onrechtvaardigheid’. Met de brief aan de kiezers probeert ze de vele critici in het parlement onder druk te zetten. De brief is verstuurd naar de media en gepubliceerd op een website van de regering.

De premier is van mening dat 29 maart, als de Britten definitief geen deel meer uitmaken van de EU, ‘het punt moet markeren dat we de labels ‘vertrekken’ en ‘blijven’ voor altijd naast ons neerleggen en we weer als één volk tot elkaar komen’.

Zoals het er nu naar uitziet is de kans uiterst gering dat het akkoord door het Lagerhuis komt. Reeds 84 Conservatieve afgevaardigden hebben aangekondigd tegen te stemmen, waarbij het zowel gaat om ‘Leavers’ als ‘Remainers’. De Labour -oppositie en de DUP, de Noordierse gedoogpartner van Mays minderheidsregeringen, zijn tegen de deal die over ruim twee weken ter stemming zal komen. Voormalig Brexit-minister Dominic Raab heeft gezegd dat het beter is om binnen de EU te blijven dan akkoord te gaan met het akkoord. Wat er na een verloren stemming zal gebeuren, is momenteel de grote vraag in Westminster.