Nieuws Brexit

May na Haags werkontbijt met Rutte door naar Berlijn om met Merkel te lunchen

De Britse premier Theresa May is haar tour langs Europese leiders dinsdag begonnen met een werkontbijt met premier Mark Rutte in het Catshuis in Den Haag. May wil vooral concessies van Europa op het gebied van de Ierse en Noord-Ierse grens. Ze stelde gisteren de stemming over de Brexitdeal in het Lagerhuis uit, een dag voordat die zou hebben plaatsgevonden.